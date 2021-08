V Olomouci se natáčí Krobotův film Šnajdr, hraje v něm i Iva Janžurová

V hlavních rolích se představí Pavel Šimčík a Iva Janžurová. Pohyb filmařů mohou až do druhé poloviny srpna vidět v ulicích i obyvatelé města, zhruba 200 z nich navíc účinkuje ve filmu jako komparz. Ve snímku si rovněž zahrají i olomoučtí herci - umělecký šéf činohry Roman Vencl a herečka Ivana Plíhalová.

„Nevím, co bylo inspirací. Říkali jsme si s Lubošem, že by bylo dobré se zase vidět a pak jsme si říkali, co bychom během toho setkání dělali, a tak jsme začali psát scénář. Podtext byl případné divadelní představení, koketovali jsme i s myšlenkou, že by to bylo divadlo i film a nakonec film získal velký náskok. Premiéra bude na jaře,“ řekl dnes novinářům herec a režisér Miroslav Krobot.

Olomouc se podle něj do hledáčku filmařů dostala náhodou, ale zdůraznil, že je velmi fotogenická. Verze scénáře bylo podle něj několik, vyvíjelo se i obsazení. S hlavními dvěma rolemi v obsazení Ivy Janžurové a Pavla Šimčíka však režisér počítal od začátku. „Při čtené zkoušce jsem sama sebe neoslnila, tak jsem tvůrcům psala, že to nemusím hrát. Napsali mi, že na mě mysleli, když to psali a už nebyla možnost vykličkovat,“ uvedla Janžurová. Doplnila, že herce Pavla Šimčíka jako kolegu do té doby neznala. „Bála jsem se že to s ním nedokážu, ale on to dokázal se mnou,“ doplnila.

Film nese jméno hlavní postavy, pražského herce Pavla Šnajdra, kterého hraje Pavel Šimčík. Ten přijíždí do Olomouce zrežírovat improvizační divadelní představení v kulturním klubu. „Je to frajer, který se pouští do nějakého projektu a navíc si řeší svou minulost a budoucnost, nemá to jednoduchý,“ uvedl Šimčík. Janžurová hraje jeho babičku, režisér Krobot se objeví v roli ředitele klubu; olomoucká herečka Ivana Plíhalová si zahraje jeho ženu. V dalších rolích se představí Iva Pazderková, Klára Melíšková či Jenovéfa Boková. Šéf olomoucké činohry Roman Vencl si zahraje údržbáře Romana.

Krobotův film ponese i výrazný rukopis oceňovaného slovenského kameramana Martina Štrby, držitele čtyř Český lvů, a polského střihače Jarosława Kamińského, do jehož filmografie patří takové filmy, jako Oscarem oceněný film Ida nebo v Cannes oceněná Studená válka.

Na filmu s Krobotem již tradičně spolupracuje jako scenárista olomoucký psycholog Lubomír Smékal. Tvůrčí duo má za sebou dva filmy, snímek Díra u Hanušovic (2014) a o tři roky později film Kvarteto, který se rovněž natáčel v Olomouci. „Máme z té spolupráce docela radost, máme každý i svou roli, ve kterých si navzájem vyhovujeme. Měli jsme chuť napsat něco dalšího,“ řekl Smékal. Doplnil, že se při tvorbě oba autoři ctí. „Největší problém máme s tím se odpálkovat,“ podotkl k tomu s úsměvem Krobot. Premiéra filmu je naplánována na jaro 2022.