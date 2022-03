Ukrajina ušla kus cesty. Teď jí hrozí, že přijde o všechno, říká exšéfka Českého centra v Kyjevě

Lucie Řehoříková, která vystudovala ukrajinštinu a ruštinu na Masarykově univerzitě, pochází z Brna a jako gymnazistka odcestovala do USA, kde odmaturovala.

„Anglicky jsem už uměla, ale ruština, kterou jsem znala ze základní školy, mě nadchla. Co víc, v průběhu amerického pobytu jsem se přátelila s komunitou Arménů, emigrantů z bývalého Sovětského svazu. Rozhodla jsem se nakonec, že půjdu studovat ruskou filologii. S ukrajinštinou jsme si zbyli, na Masarykově univerzitě tehdy nebylo možné studovat ruštinu jednooborově,“ popisuje, co ji přivedlo k ukrajinštině.

Šestiletá jízda v rychlíku

Po absolutoriu rok učila český jazyk v Uzbekistánu. Když se vrátila domů, živila se jako překladatelka a redaktorka, spolupodílela se na organizaci největšího středoevropského literárního festivalu Měsíc autorského čtení, který pořádá nakladatelství Větrné mlýny. V době, kdy zvítězila ve výběrovém řízení na ředitelku Českého centra Kyjev, už byla vdaná a měla dvě děti.

Lucie Řehoříková

„V Kyjevě jsem byla už dříve mnohokrát, nebyla to pro mě neznámá krajina, ale svou nadcházející misi jsem brala jako příležitost. Cítila jsem se plná síly a těšila se, že naplno poznám další zemi, která mě silně přitahovala už dávno. Na pozicích v Ukrajině to pak bylo nesmírně intenzivní, ale v podstatě bez přestávky inspirativní,“ popisuje svoji práci.

Na české ambasádě pomáhala řídit kulturní diplomacii, s Českým centrem organizovala kurzy češtiny napříč Ukrajinou, ze země vydupala debatní klub Majdan, který vysílalo několik evropských televizí, s Vladimírem Morávkem natáčela muzikál o Nikolovi Šuhajovi na Koločavě a mnoho dalšího. Na Ukrajině působila v době, kdy vznikala řada veřejnoprávních institucí podobně jako u nás v 90. letech.

„Zřetelně jsem uprostřed po desetiletí násilně rusifikované země vnímala i novou sílu ukrajinštiny. Měla jsem pocit, že se spolupodílím na probouzení Ukrajiny. Bylo vzrušující prožívat to a vidět rodící se občanskou společnost, jako bych jela v rychlíku, z něhož jsem vystoupila po šesti letech.“

Ukrajinci nikdy neztrácejí naději

Podle Lucie na Majdanu Ukrajinci jasně vyjádřili, kam chtějí patřit, ale ruská odveta přišla rychle: anexe Krymu, válka na východě země. „Důsledky ruské agresivní politiky se odrazily i v postoji Ukrajinců k tomu, co je ruské, a týká se to do značné míry i kultury. Nešťastné bylo například přijetí takzvaného jazykového zákona. Jak jsem řekla, na Ukrajině je v plném proudu národní obrození, což s sebou nese i odmítání toho, co není ukrajinské. Musíme si uvědomit, jak je pro Ukrajinu těžké volně dýchat ve stínu kolosu, v jehož čele stojí Putin,“ vysvětluje a dodává, že mezi Ukrajinci a Rusy je řada kulturních rozdílů a detailů.

„Já si ale všimla, že Ukrajinci mají naději. Jejich země byla plná korupce, na hranicích Rusové, moc to nešlo, ale věřili, že patří na Západ a že se tam dostanou. U Rusů jsem cítila spíš pocit, že je nikdo nemá rád, že jsou sami a nezbývá jim než chovat se jako nemilované dítě a kopat kolem sebe. Je to zjednodušení, ale zdálo se mi, že inteligentní Rusové si vybírají jen ze dvou možností, nacionalismus, nebo rezignace, že to zkrátka lepší nebude. Teď jsme ale úplně v jiné dimenzi, Ukrajinci si velmi váží těch Rusů, kteří je podporují, vidí demonstrace v Moskvě, Petrohradě a jinde, ví, co za odvahu museli lidé, kteří jdou protestovat, projevit. Mimochodem je to opravdu velké množství spisovatelů, umělců, kteří se staví za Ukrajinu, byť je to riskantní.“

Lucie přiznává, že ji ani na vteřinu nenapadlo, že by takovou agresi někdo připustil, natož léta plánoval.

„Očekávala jsem takové ty tanečky ze světa mužů, zastrašování a velkohubá prohlášení. Teď vidím, že jsem tomu především věřit nechtěla... Moje malá dcera chodila v Kyjevě do školky, syn do školy. O té hrůze jsme se dozvěděli, když nám zatelefonoval synův ukrajinský spolužák. Pak to šlo ráz naráz, telefonáty, maily. Sleduju s obdivem statečnost, s jakou se Ukrajina brání, a trhá mi to srdce. Skvělá je obrovská vůle pomáhat, která panuje u nás i v celé Evropě, ale musíme být trpěliví, teprve to přijde. Opadne euforie, objeví se potíže s integrací. Nesmíme polevit, a i když to zní jako fráze, děláme to pro naše děti, které to všechno nasávají a žijí intenzivněji, než si připouštíme.“

Stereotypy se mění pomalu

Podle Lucie se ukrajinský stereotyp u nás mění pozvolna, majoritně dlouho převládala představa Ukrajinky coby uklízečky a Ukrajince jako přidavače na stavbě. Česká republika ovšem potřebuje pracovní sílu, takže se do toho vložil i stát. „Organizují se integrační kurzy, které Ukrajincům pomáhají, a ty programy mají smysl. Vybudovaná infrastruktura může být teď posílena a využita ve chvíli, kdy nastává ukrajinský exodus.

Tím se všechno urychlí. Už teď tvoří ukrajinská menšina dvě procenta populace a ještě to zhoustne. Je také na nás, jak téhle situace využijeme. Domnívám se, že Ukrajina patří do Evropské unie. Ne za deset, dvacet let, ale co nejdříve. Prokázala, že je ochotná za evropské hodnoty pokládat životy. Bude to něco stát, ale bude to milionkrát levnější než Ukrajina v troskách pod vládou Kremlu a s ruskými vojsky na našich hranicích.“

Řehoříková připomíná, že česko-ukrajinská historie nemá temná období, neválčili jsme spolu. „Zvláštní místo v našich vztazích patří Masarykovi, který se s velkým pochopením stavěl k problémům ukrajinské emigrace. Ta citlivě reagovala na každé gesto podpory, i proto o něm psali, že je to velký filozof, sociolog a politik, který stejně jako vláda Československa pochopil ukrajinské národní potřeby.“ Masarykem se někteří naši ústavní činitelé rádi zaklínají, ale takový formát po něm už byl jen Václav Havel, který také platí za velkého přítele Ukrajiny. Pojmenovávají po něm ulice a náměstí, divadla hrají Havlovy hry a v ukrajinských překladech vychází jeho knihy, třeba Moc bezmocných.

Lucie je stále v kontaktu s ukrajinskými kamarády a lidmi, s nimiž spolupracovala. „Komunikuji teď s ukrajinskými autory, kteří pravidelně jezdí na festival Měsíc autorského čtení nebo tu byli v roce 2015, kdy jim byl věnován celý ročník, dohromady je to asi padesáti spisovatelů. Naše festivalová kancelář je oslovila a nabídla jim pomoc s hledáním útočiště v Česku, pro ně nebo pro jejich rodiny. Většina z nich ale chce zůstat ve své zemi a spíš nás prosí, abychom pomohli mobilizovat veřejnost na Západě, aby pomoc vydržela,“ uzavírá Řehoříková.