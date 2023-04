Dobrý debut v nelehkém žánru. Kapela Vanua2 pokřtí album V Lucerna Music Baru

Oněmi dvěma Hladíkovými spoluhráči jsou basista Vojtěch Říha a bubeník Václav Zima. Kytaristé se měnili, kapelou prošel i Honza Ponocný, dnes už vlastně veterán české scény, dlouholetý spoluhráč Mekyho Žbirky, Ivana Krále a hlavně protagonista vlastního sólového projektu Circus Ponorka. Album ovšem s kapelou natáčel Roman Helcl, další zkušený český hudebník, který ale ještě před vydáním desky skupinu opustil, aby se plně věnoval kapele November 2nd, kterou vede už přes čtvrt století.

Nejviditelnější – a jistěže i nejslyšitelnější – postavou Vanua2 je ovšem zpěvák Yannick Tevi. Rodák z tichomořského ostrova Vanuatu (odtud také název kapely), který žije v Česku od roku 2013 a vládne výborným hlasem, muzikálností i cítěním, hodně podobným soulovým hrdinům šedesátých let i jejich následovníkům z dalších dekád až podnes. Jeho stylu zpěvu je logicky podřízen styl hudby, ovšem vzhledem k tomu, že Tevi je výhradním autorem skladeb Vanua2, je vše dokonale a beze švů propojeno.

Vanua2 k albu přistupovali „světovým“ způsobem, jako k projektu, na němž se podílí kromě základní sestavy kapely řada dalších osobností. V první řadě jsou to producenti. S největším množstvím skladeb pomohl mladý producent Enthic, který přispěl i klávesovými stopami, tři songy produkoval frontman populární rockové kapely The Atavists Adam Krofian (a samozřejmě si zahrál na několik nástrojů, zejména kytaru), dalšími producenty byli Boris Carloff a Američan Steve Walsh.

Pozoruhodné může být, že album rozhodně nepůsobí jako skládačka cizorodých přístupů, ba dokonce se i dost těžko sleduje nějaký konkrétní producentský rukopis. Což můžeme doložit třeba tím, že ačkoli nepochybně Enthic do přípravy alba vnesl mladistvé vidění hudebního světa, je zároveň podepsán pod skladbou In Front Of You, jež zní nejvíce retro, vlastně je jakýmsi moderně nahraným a nedogmaticky žánrově postaveným blues s dominantními kytarami.

Sjednocenost a přitom členitost soundu je ale přirozeně kladem alba, které nabízí široké spektrum písní, z nichž mnohé mohou být potenciálními hitovkami „na první dobrou“. Některé už kapela v minulosti vydala jako singly (You, It’s a Blessing a Two Of Us, duet Yannicka Teviho se Žofií Dares z kapely Mydy), některé přibyly až na albu, například Come Together nebo Wasting Time.

Vanua2 si nicméně nevybrali jednoduchý žánr, tedy jednoduchý k uplatnění v Česku. Návaznost na pop vycházející z černé hudby je doma ve Spojených státech, tam dodnes dobývá hitparády, v našem kontextu, pokud samozřejmě nejde o přímo importovanou hudbu, žádnou velkou tradici nemá. Třeba to ale budou právě oni, kdo tuhle podivuhodnou hradbu prolomí.

Vanua2 pokřtí debutové album ve středu 5. dubna při koncertu v pražském Lucerna Music Baru. Kapelu v roli hostujících kytaristů doplní Adam Krofian, Vít Kopecký a Jakub Večeřa, kteří zastoupí odcházejícího Romana Helcla. Na klávesy zahraje bývalý člen kapely Vít Beneš, který album nahrával jako host a pozvání na pódium přijal také perkusista Michito Sanchez, americký studiový profesionál, který se podílel na nepřeberném množství nahrávek nejzvučnějších světových jmen, jako jsou třeba Rolling Stones nebo Aretha Franklin. Kmotry alba budou bubeník The Atavists Adam Jánošík a písničkář Ivan Hlas.