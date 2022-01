Samotní uprostřed davu. Výstava Veroniky Šrek Bromové v pražské galerii Smetana Q představuje její zralou tvorbu

Bromová, která od počátku využívá různé neobvyklé tvůrčí přístupy, vychází v současné tvorbě z prostředí, v němž již řadu let žije a jež dobře zná. Sleduje, co se děje v přírodě, zkoumá, jak s přírodou souzníme, jestli tvoříme její rušivou, nebo harmonickou součást. Má bohatou představivost, umí zacházet s prolínáním motivů, projevuje místy až surrealistickou fantazii nebo vynalézavě pracuje s dekorativními tvary.

VERONIKA ŠREK BROMOVÁ: MEZI DOBREM A ZLEM kurátorka Adriana Primusová Galerie Smetana Q, do 30. 1.

Udržuje si vyhraněný smysl pro vyjádření absurdity a grotesknosti. Kombinuje umělý digitální svět s přirozeným prostředím a navíc dokáže ztvárnit příběhy. Má osobitý způsob vidění světa kolem nás a umí i na sebe pohlížet s ironií. Její videa se stávají dadaistickou hrou, která jí vždycky byla blízká. Propojuje svůj osobní život s tím, co se děje kolem nás.

Její vnímání a ztvárnění skutečnosti se stává kaleidoskopem dojmů, postmoderním prolínáním různých impulzů, o kterých si můžeme myslet, že spolu nemají nic společného, ale které autorka dokáže sladit tak, abychom vnímali nevyčerpatelnou pestrost vztahů mezi naší společností a prostředím, v němž žijeme a které spoluutváříme.

Volná instalace, kde všechna díla vyzní

Umělkyně vystavuje v galerii Smetana Q několik okruhů podle zvolených výrazových prostředků. Diváci se tu setkají s digitálně dokreslenými a upravovanými i prosvětlenými fotografiemi (Krása nevinnost / síla křehkosti, 2021), s fantaskním videem (United Narcissists, 2021) a objekty či instalacemi. Všechno dohromady představuje její současný svět, ve kterém se její život prolíná s přírodou a ve kterém se zdá být spokojená.

Ukazuje však také, jak může být člověk osamělý uprostřed davu, jak se může cítit vykořeněný (Lidi, 2019 / 2021, z cyklu Skeny reality). Její přirozená hravost se projevuje v celé její tvorbě, v níž se doplňují a prorůstají různá média a odlišné formy vyjádření. Z jejího projevu je nasnadě, že se umělý digitální svět v podstatě řídí stejnými nebo podobnými zákonitostmi jako sama příroda, protože je přece z přírody odvozen.

Výstava v širokém výběru ukazuje především autorčinu soustředěnou zralou tvorbu posledního období, která od její velké a reprezentativní výstavy ve Špálově galerii nic neztratila na síle výpovědi, naopak ještě získala na intenzitě sdělení. A to i zásluhou volné instalace, jež dává vyznít všem dílům v rámci organického celku.

V dřívějším období Veronice Bromové svědčilo, když se pohybovala v centru dění, kdy vedla ateliér nových médií na pražské Akademii výtvarných umění a byla v každodenním styku s umělci nejen své generace a kdy ji jistě svými svěžími pohledy na současnou skutečnost inspirovali také studenti. Nyní má větší možnost soustředění. Nerozptyluje ji tolik, co se děje ve světě umění a ve společnosti a může se ponořit do vlastní práce.

Tentokrát dostala příležitost představit svou tvorbu ve velkorysém prostoru galerie, kde i monumentální díla vyniknou a nekonkurují si. Pokud bych měl projektu něco vytknout, tak je to příliš výrazné vymalování stěn sálů, které trochu ruší dojem z autorčiny tvorby, té by svědčila spíš neutrální bílá nebo třeba jemně lomená šedá. Ale to autorka s kurátorkou nemohly ovlivnit.