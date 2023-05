Eurovizi už podruhé vyhrála švédská zpěvačka Loreen. Vesna skončila desátá

Loreen uspěla s písní Tattoo, vydanou na singlu počátkem letošního roku. Na Eurovizi se vrátila poté, co v roce 2012 v Baku zvítězila s písní Euphoria.

O jejím výkonu prohlásil komentátor Jan Maxián, že připomínala scénu z filmu Luca Bessona Pátý element, konkrétně vystoupení operní pěvkyně Plavalaguny.

Samotné sčítání hlasů provázelo drama až do poslední chvíle. Loreen sice většinu večera vedla díky hlasům z jednotlivých zemí. Diváci však přiřkli vysoký počet hlasů finskému extravagantnímu zpěvákovi jménem Käärijä, který se tak těsně před koncem vyhoupl na první místo. Loreen však získala od diváků dostatek hlasů na to, aby Fina opět přeskočila a udržela si tak prvenství.

Loni vítěznou Ukrajinu reprezentovala dvojice Tvorchi s písní Heart Of Steel. BBC během večera upozornila, že zatímco se Ukrajinci chystali na vystoupení, Rusko právě bombardovalo jejich město Ternopil ležící v západní části země.

Tuzemská kapela Vesna přišla na řadu jako čtrnáctá z celkového počtu 26 účinkujících, kteří byli vybráni v rámci dvou semifinálových kol. Jan Maxián na konto jejího výkonu podotkl, že předvedli o chlup lepší vystoupení než v semifinále. Na vítězství ani medailové pozice to ale nestačilo. Největším českým úspěchem tak nadále zůstává šesté místo Mikolase Josefa z roku 2018.

Večerem provázela britská herečka Hannah Waddingham, ukrajinská zpěvačka Julia Sanina ze skupiny The Hardkiss, kterou jsme viděli a slyšeli v prvním semifinálovém večeru, britská zpěvačka Alesha Dixon a irský televizní moderátor Graham Norton.

Samotné finále odstartovaly zpěvačky Teya a Selena z Rakouska s písní Who The Hell Is Edgar? Následovala portugalská zpěvačka Mimicat se skladbou Ai Coração. Atmosféru skladby Samo mi se spava srbského zpěváka Lukea Blacka přirovnal Jan Maxián k filmům režiséra Tima Burtona.

Představení německé kapely Lord Of The Lost se skladbou Blood & Glitter by se dalo popsat jako ubohá snaha sesbírat nejposlednější drobečky ze stolu po Rammstein, případně parodie na elektro metal.

Soutěžní část finále ukončila píseň Wrote A Song britské zpěvačky Mae Muller. Po ní vystoupil její krajan, loňský účastník Eurovize Sam Ryder, jehož na bicí doprovodil Roger Taylor z kapely Queen.