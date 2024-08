Recenze

Co je to Romulus? Vyřazená vesmírná loď, respektive její polovina (ta druhá se jmenuje Remus), zaparkovaná nad pochmurnou těžařskou planetou. Do Romula vnikne skupinka mladých utečenců, kteří se chtějí vymanit z otrockého kontraktu a odletět do vzdálené soustavy Yvaga. Potřebují k tomu sehnat zásoby chladiva do hibernačních boxů, a načpak asi při jeho hledání narazí...