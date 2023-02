Dějiny českého dokumentu, to bych chtěl natočit, říká režisér Viktor Polesný

Lidovky.cz: Proč jste si pro své dokumenty vybral právě lékaře?

Věděl jsem, že doktoři jsou fajn, protože mezi nimi mám pár výborných kamarádů. Udělali jsme první řadu, na scénáři se mnou spolupracovala Marie Bordier. Mělo to úspěch a ozvali se nám doktoři z regionů, že jsme si to zjednodušili, že jsme obešli jen ty v Praze. To byla pravda, takže jsme druhou řadu až na pár výjimek přenesli do Brna, Plzně, Jihlavy a tam jsme narazili na spoustu fajnových lidí, se kterými se dobře pracovalo. Ale vrátili jsme se i do Motola, například za profesorem Janem Štulíkem, což je špičkový operatér páteří. Toho mimo jiné časem budeme všichni potřebovat.

Lidovky.cz: Právě jsem chtěla říct, že kdyby vás potrefila choroba, budete to mít dobré, když máte tolik známých doktorů...

Dobré je relativní, protože první, koho jsme ještě natáčeli, byla Kateřina Rusinová-Urbancová a ta se věnuje paliativní péči. Zajímavé je, kolik lidí se mi ozvalo, že by potřebovali pro někoho blízkého pomoc. Myslím, že jim Kateřina vždycky nějak pomůže.

Lidovky.cz: Fascinovalo mě, že dokázala vystudovat souběžně herectví a medicínu.

Studovala u Evy Salzmannové a Eva je moje stará kamarádka. Hned jsem věděl, jak na to. Vymyslel jsem, že Evu navštíví a budou se bavit, a tak se jí dostaneme pod kůži. A dopadlo to výborně, Kateřina je výborná v kontaktu.