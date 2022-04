Zemřela animátorka Vlasta Pospíšilová. Režírovala Broučky i Pata a Mata

Ve věku 87 let zemřela animátorka Vlasta Pospíšilová, která na plátně dala život postavám z pohádkové knihy Jana Wericha Fimfárum. ČTK to sdělil Martin Vandas, který filmovou trilogii podle Fimfára produkoval. Pospíšilová se zapsala do paměti několika generací dětí.