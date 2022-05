Vltavská filharmonie má žít 24 hodin denně. Architekti chválí projekt za nápadité lávky, zní ale i kritika

„Já jsem z toho návrhu nadšený. Přihlášené návrhy jsem dopředu neznal, to se organizátorům soutěže povedlo dokonale utajit, ale po zhlédnutí devatenácti nejlépe vyhodnocených projektů jsem si jist, že zvítězil ten nejlepší,“ říká bývalý pražský primátor a nynější hlava ateliéru JK Architekti Jan Kasl. „Návrh slibuje kvalitní provoz, je to skutečně multifunkční stavba, která umožní živost skutečně dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu. Je výborně vyřešeno zasazení stavby do složitého pozemku na břehu Vltavy, líbí se mi inspirace náplavkami,“ dodává.