Vrazi nemají v civilizované společnosti místo, uvádí festival TrutnOFF BronON. Bude věnován Ukrajině

TrutnOFF v Brně zahájí v areálu Na Střelnici první den ve čtvrtek 18. srpna bohoslužba za čtyři dny míru a přátelství. V jeho rámci se letos uskuteční i diskuze o svobodě Ukrajiny. Festival tím navazuje na svoji dlouholetou tradici každoročního věnování festivalu. Pořadatelé tak obvykle reagují na aktuální společenské a politické události nebo připomínají jim blízké osobnosti či občanské iniciativy. Letošních debat se zúčastní například novinářka a bývalá disidentka Petruška Šustrová nebo spisovatel a investigativní novinář Jaroslav Spurný z Respektu. Další účastníci jsou v jednání podle aktuální situace.

Na festival TrutnOFF BrnoON dorazí také dnes z větší části dívčí rocková kapela The Subways, která si na festivalu v roce 2008 odbyla svůj tuzemský křest. Ta nyní vzkazuje: „Když jsme slyšeli, že TrutnOFF BrnoON Open Air Festival je tento rok věnovaný Ukrajině, znovu jsme se do nich zamilovali. Stoprocentně stojíme za lidem Ukrajiny a za jejich bojem proti invazi sil Putinova autoritářského režimu. Hodně lásky, The Subways.“

Protipólem jim budou na festivalu premiérově mladí rapeři Mutanti hledaj východisko, slovenská punková legenda Davová psychóza, alternativní Vložte kočku, legendy českého rocku Flamengo, písničkář Jaroslav Hutka nebo moravská cimbálovka. Již dříve pořadatelé oznámili kultovní The Sisters of Mercy z Velké Británie nebo Michala Prokopa & Framus Five, Anetu Langerovou či Vypsanou fixu.

„I letos budeme vítat první návštěvníky, podobně jako v roce 2015, kdy jsme festival věnovali náboženské toleranci a svobodě na Ukrajině, občerstvením v podobě chleba se solí. Tentokrát však nikoliv s vegetariánským borščem, ale ukrajinskou houbovou soljankou,“ uvádí dále zakladatel festivalu Martin Geronimo Věchet.

„Hned první den ruské okupace Ukrajiny jsme měli jasno, čemu letos festival zasvětíme. Nabídli jsme pro uprchlíky ubytování v našich domech a bytech. Nyní čekáme, kdy nám bude někdo přidělen. Na festival jsme také pozvali známou ukrajinskou kapelu Kozak System, ale jejich zpěvák v těchto dnech odešel bojovat,“ uvádí k tomu organizátorka festivalu Eva Lipová Navrátilová

Nejlevnější vstupenky lze nyní objednávat na webových stránkách festivalu za cenu 1500 Kč. Pořadatelé tradičně zachovávají i trutnoffskou tradici, kdy je při objednání devíti vstupenek desátá zdarma.