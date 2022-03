Všichni kopou za dobrou věc, říká Martin E. Kyšperský z Květů o benefičních akcích

Jste v současné době jedním z nejaktivnějších českých muzikantů. Koncertujete v řadě projektů, jako sólový písničkář, s kapelou Květy, s tou také doprovázíte Lenku Dusilovou. Není tolik aktivit nakonec kontraproduktivních?

Trochu to klame tělem. Hraju jednoduše svoje písničky, většinu z nich jsem napsal pro Květy, ale je spousta akcí, kam se celá kapela nehodí, tak tam jedu hrát sám. S Lenkou se známe asi deset let, během kterých jí píšu občas texty na už hotovou hudbu. Během toho se z nás stali kamarádi, takže to už byl jen krok od toho, naučit se její skladby a občas je společně zahrát i s naší kapelou, posílenou o skvělou Alenku Pohlovou. Vlastně nejzajímavější průnik ve smyslu kontraproduktivity je, že dělám moderátora dvou rádií, včetně živých koncertů pozvaných umělců. A najednou se mi stává, že se mě účinkující ptají, zda bych s nimi nezahrál. Ale fakt legračně: „Nezahraješ se mnou? Přece tam nebudu sám!“ Nebo „Hele, já nevezmu looper a tu figuru dole nám tam dáš ty, jo?“. To se pak musím přepnout během vteřin. Ale mám takovej život rád.

Jak se společný projekt brněnských Květů s pražskou zpěvačkou Lenkou Dusilovou vlastně povedlo uvést v život?

Upřímně myslím, že Lenku překvapilo, že Květy nejsou takový bordel a underground, za jaký nás dřív měla. Ona se sestava taky dost hudebně upevnila příchodem Ondřeje Kyase a Jakuba Kočičky před lety. Jenže právě oni hrají taky s Muchou a mají plný diář, čili Lenka už staví novou kapelu. Mohli jsme spolu hrát déle, ale žádné mrzení z toho není. Máme se rádi a něco jsme odehráli. Jo, a taky s Leňou budeme hrát na Metronomu před Nickem Cavem! A pak naposledy v Jimramově. Odtamtud je můj táta!

Když hrajete sólově, je to pro vás jednodušší, nebo těžší oproti vystoupením s kapelou?

S kapelou stavíme na pumpách a neustále klábosíme. Sám jezdím vlakem, píšu a čtu. Mohl bych popsat ty hudební rozdíly, ale to stačí si zajít a slyšet. Miluju obojí. Je to pohyb, hudba, města, lidi, sounáležitost. Při té sólo verzi víc poznám pořadatele. Většinou skutečný hrdiny malých měst, co věnují život něčemu, co ocení pár lidí. Ptám se jich na všechno možné a oni mi ukazují svá oblíbená místa. Když jsem utahaný, zašiju se v kavárně a čumím z okna. Žiju svůj sen!

Na Facebooku také nabízíte možnost soukromých bytových koncertů. Jak velký o ně je zájem a jak probíhají?

Přijedu do města XY. Táta od rodiny mě vyzvedne na nádraží, narve vedle dětské sedačky a odveze domů. Tam má holku, co uvařila večeři. Sním ji, poděkuju, seznámím se s dětma, jdu na zahradu… Pak přijdou lidi, mlátím do kytary, zpívám, co můžu, vyprávím, v noci flirtuju s nejhezčí holkou v kuchyni, ale přijde její svalnatej kluk, poděkují mi, koupí si desku, já vypiju deci vína, usnu na matraci a ráno jedu domů. Nechybí mi nic. A těch koncertů mám v diáři hromadu. I ve školách, kavárnách, na faře, na svatbě a na zahradách. Ozvalo se mi fakt hodně lidí a já jedu kamkoli, kde je publikum a aspoň nějaký prachy. Kéž by to tak bylo dál!

Stále ještě rezonuje film Marťanské lodě, ve kterém jste měl jednu z hlavních rolí a byl jste autorem námětu. Změnila tato role nějak vaši muzikantskou kariéru?

Kariéru moc neřeším. Od puberty pořád hraju, plynule to trvá a já moc nedokážu říct, jestli mi něco konkrétního pomohlo, jestli bylo pár skoků. Důležitá je vytrvalost. Často mě zvou na kombinaci koncert–promítání–debata o filmu. Dělám to s chutí. Ten film byl důležitej pro můj život. Dost jsme toho přitom prožili. Eliška (Křenková, představitelka druhé hlavní role – pozn. aut.) říkala: „Bylo to dobrý a věděli jsme to už přitom.“ Film tady je stejně jako deska: můžeš si ho užít třeba sto let po premiéře. Baví mě pozorovat reakce, nechávám to na každém. Nutí to diváky udělat si názor. Už to je fakt cenný.

V současné době se také hodně zapojujete do benefičních akcí na podporu bojující Ukrajiny. Mají tyto koncerty pro vás na pódiu odlišnou atmosféru od běžného hraní?

No jasně. Ti, co tam hrají a co tam přijdou poslouchat, ti kopou za dobrou věc. Ten pocit je fajn.

Jednou z chystaných benefičních přehlídek, jichž se s Květy a Lenkou Dusilovou jako hostem zúčastníte, je Red Bird Festival pro Ukrajinu 6. dubna v pražské MeetFactory. Co to bude za akci?

Red Bird je značka pro výrobu kytar, která patří Honzovi Ficovi. Všichni vystupující od něj aspoň jednu mají, takže vlastně kromě solidarity s Ukrajinou je tu ještě tohle pojítko. Bude tam Žofka Kabelková, Martina Trchová, Kittchen, DPVJU, Žamboši a spousta dalších. Ta sestava je skvělá – asi bych kývl i na festival, kde prosedím celej večer v šatně… ale tady se těším na každou z kapel.