Výsměch do tváře Hollywoodu? První reakce na pokračování Matrixu se různí

„Nemůžu na Resurrections přestat myslet. Brilantně navazuje na předchozí tři díly a zároveň zesiluje jejich kulturní dopad. K tomu všemu je dojemný, vzrušující a překrásný. Je to sice komplexní zážitek, u kterého máte pocit požití drog, ale stejně to nelze nemilovat,“ napsal na Twitter redaktor magazínu Gizmondo Germain Lussier.

Lidstvo žije v simulované realitě. Nikdo netuší, že existuje skutečný svět, kde jsou těla lidí využívána pro energii. Počítačový programátor Neo (Keanu Reeves) se pomalu dozvídá pravdu, až se z něj stane jediná naděje lidstva na přežití. Ve snímku Matrix z roku 1999 hráli ještě třeba Lawrence Fishbourne, Carrie-Ann Mossová a Hugo Weawing. Kultovní první díl (který navíc vyhrál čtyři Oscary) se dočkal ještě dvou pokračování – Matrix Reloaded a Matrix Revolution, které oba vyšly v roce 2003. Po téměř dvaceti letech nyní přichází plnohodnotný čtvrtý díl.

Že je film doslova dárkem pro fanoušky popsala bloggerka Jenna Buschová „Nový Matrix pracuje s nostalgií a tím, jak celá sága ovlivnila popkulturu. Celé je to zabalené do úhledného dárečku, kterému Keanu Reeves dělá mašli. Chemie mezi ním a Carrie-Anne Mossovou z původní trilogie je zpět.“

„Matrix Resurrections je i navzdory (, nebo možná díky) své ztřeštěnosti nejvíce osobním hollywoodským pokračováním od Posledního z Jediů. Je to upřímný výsměch kultuře vynucených filmových pokračování, který si dělá srandu z toho, jak jsou dnes tato pokračování plná sebe samotných a na nic dalšího nemyslí,“ shrnul svůj názor David Ehrlich, kritik webu Indie Wire.

„Čtvrtý Matrix je filmem o tom, že autoři kritizují Hollywood za to, že po nich chce pokračování a chce vyždímat a znectít původní myšlenku. Takže se tomu v první půlce vysmívají pomocí zcizujících komických skečů a v druhé půli se zanoříme hluboko do romance mezi dvěma starými lidmi. Na akci se tu kašle. Je to absolutně meta (tak moc, že tu Morpheus cituje, co napsal slovinský filozof Slavoj Žižek o Matrixu) a zaslouží si to dvojí zhlédnutí,“ napsal na svůj Facebook filmový kritik Kamil Fila

Jinak film vnímal blogger Nick Newman: „Je to film o tom, jak krásné je zestárnout. Chvílemi je tak nechutně romantický, že se to skoro nedalo vydržet.“