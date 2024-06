Regiony bych nepodceňoval. Zajímavější výstavy se často rodí mimo centra, říká šéf královéhradecké galerie

Lidovky.cz: Jak se k vám do galerie vlastně Tutschova sbírka dostala, čí to byl nápad zakoupit ji?

Na jedné vernisáži jsem se dozvěděl, že rodina Karla Tutsche zvažuje případný prodej. Druhý den jsem kontaktoval Jindřicha Tutsche, s kterým jsem se již znal z doby, kdy jsem si od něj zapůjčil rozsáhlý soubor děl Jiřího Kovandy pro České centrum v Bukurešti. Pan Jindřich mi obratem odpověděl, že v případě veřejné instituce by nešlo o dar, ale o prodej. Domluvili jsme se.

Lidovky.cz: Karel Tutsch zemřel v roce 2008, vy jste jeho sbírku koupili v roce 2021. Předtím o ni neměl nikdo zájem?

Do odchodu Marka Pokorného se na akvizici připravovala Moravská galerie, ale nestihla ji. Následující vedení brněnské galerie s rodinou vůbec nejednalo. V mezičase si podávali dveře u pana Tutsche významní sběratelé, kteří nabízeli již před deseti lety horentní sumy. Důvodem odmítnutí takových nabídek bylo, že žádný negarantoval celistvost sbírky, kterou si sběratel a galerista Karel Tutsch přál.

Lidovky.cz: Sbírku jste pořídili zhruba za dvanáct milionů korun. Dá se vyčíslit její reálná cena?