V mlze jako v současnosti. Naše výstava vybízí jít kupředu, vzdorovat, říkají mladí umělci Predka a Machalický

Lidovky.cz: Co je Kunst hala zač, kde se vzala, odkud vyrostla, co má za program?

LM: Je to výstavní prostor, který se zaměřuje na současné umění. Halu iniciovali Jakub Šulc, designér a spolumajitel nábytkářské firmy, která v areálu sídlí, a Lukáš Šoltys, podporovatel a sběratel umění. A taky umělci David Hanvald a Tomáš Rýdl s kurátorem Martinem Dostálem.

Lidovky.cz: Jak s ní souvisí Cozy studio?

TP: Kunst hala je hlavní prostor přímo ve výrobním areálu, Cozy studio je komornější prostor v centru Liberce, u divadla F. X. Šaldy. Ve spodním patře je showroom té zmíněné firmy.

Lidovky.cz: Přes léto patří Kunst hala vašemu projektu Polaris. K čemu ten název odkazuje: Solaris, póly, polárka, polaroid, či ten americký výrobce čtyřkolek?

LM: Nakonec by to mohlo být všechno, včetně té čtyřkolky. Nejmíň asi Solaris: nemám sice nic proti Tarkovskému, ale trochu mi vadí ta intelektuální onanie kolem něj. Primárně jde v tom názvu o orientační bod na obloze.

TP: Polaris odkazuje k orientaci jak zeměpisné, tak myšlenkové. K určitému kompasu v lidském těle. Jít kupředu a vzdorovat nenadálým situacím. Vrátit se zpátky na cestu a pokračovat k cíli.

Lidovky.cz: Projekt jste dělali ve dvou. Ty práce vznikly společně, nebo jste každý jel po své ose a pak jste to poskládali dohromady?

TP: Vycházeli jsme každý ze své předchozí tvorby a navazovali na principy, které jsou pro nás přirozené. Ale dodali jsme jim nový smysl ve společné instalaci. Ta nám pomohla vystavět až filmovou estetiku.

Pracujeme záměrně s červeným světlem, s kouřem, mlhou, která komplikuje orientaci. Naše díla z toho vystupují a opět se v tom ztrácejí…

LM: Známe se dobře, takže jsme věděli, co od sebe můžeme čekat. Ono to postupně roste jako nějaká stavba. Potřebujete konkrétní prostor, téma – a potom už jenom stavíte další patra a příčky.

Lidovky.cz: V tiskovce píšete, že „citlivé a minimalistické řešení nabízí iluzi dystopicko-romantické krajiny uvězněné v přítomnosti časového limba mezi fiktivní minulostí a fantaskní budoucností“. Co to znamená v reálu?

TP: V reálu to znamená, že v parném červencovém odpoledni jdete na výstavu, kde za dveřmi panuje sychravo, mlha, sníh, pod nohama vám křupe štěrk a bílé stěny okupují nainstalované a digitálně upravené lucerny a secesní obrazy inspirované libereckým pohraničím.

LM: Podstatná je ta fiktivní minulost a fantaskní budoucnost. Vytvořili jsme místo, kde se tyhle dva světy potkávají. Žijeme v době, která je eklektická, vznikají různá bizarní spojení.

Zároveň jsme ale posedlí technologiemi a budoucností. Dokonce i vědecká fantastika je retro, všechny ty coververze Duny a Blade Runner. Toho jsme se s Tomášem na výstavě nějak dotkli.

Lidovky.cz: Co z dějin vás inspiruje?

TP: Inspirují mě věci, které prokázaly životaschopnost a promlouvají do budoucnosti. Všelijaké objevy, od fyziky po průmysl, biologii, ale na druhou stranu taky literatura a její zpracovaní jak ve filmu, tak v divadle. Dobrá hudba vydaná včera už je taky součástí dějin.

LM: Z umění mě kromě současnosti inspirují překvapivě spíš klasické věci, veduty nebo krajinomalba 19. století. Vracím se k přímým věcem. Většinou jsou to hory, třeba ty, které maloval Švýcar Caspar Wolf. A pak mě inspirují věci mimo umění.

Od dětství mě fascinuje sníh a laviny. Takže nemůžu nezmínit film Vyšší moc od Rubena Östlunda. Stejně tak mě vždycky zajímala architektura. I to má svoji logiku: často vytvářím spíš prostředí než výstavu. Jako byste se nedívali na dílo, ale stáli přímo v něm.

Lidovky.cz: A ta budoucnost, co se od ní dá čekat?

TP: Snažím se od budoucnosti moc neočekávat. To nemyslím nijak pesimisticky, snažím se prostě kolem sebe a svých nejbližších udržovat dobrou náladu, nenechat se strhnout davem, mít svůj názor.

Soustředím se na to, abych se umělecky vyvíjel, nestagnoval. Sleduju nové umění každý den a velmi intenzivně. Umění se dynamicky mění a má určitě větší sílu než politika.

LM: Zhruba dvě dekády zažíváme kombinování současného a minulého a to vždycky předcházelo nějaké výrazné změně. Nejspíš jsme na prahu něčeho velkého: jak v umění, tak ve společnosti a politice.

Hodně to souvisí se zmatením toho, co je skutečnost. Své sehrávají deepfake a umělá inteligence. Málokdy byla otázka, co je a co není skutečné, tak důležitá.

Lidovky.cz: Jak vzniká vaše umělecké dílo? Je to otázka náhlého vnuknutí, spontánní kreace, nebo pečlivá práce v předem rozvrženém terénu, podpořená rešeršemi, důkladným promýšlením?

LM: Popsal bych to jako řízenou intuici. Pokud děláte výstavu na dvou místech s architektonickými vstupy a novými díly, potřebujete plán. To ale intuici nijak nevylučuje.

Naopak. Musíte ale pak zapojit rozum a ověřit si, jestli to dává smysl. Dělám si poznámky, skici, a když už vím víc, co hledám, vyzkouším si všechno ve 3D programu – to je ten skrytý architekt ve mně. Nakonec přijde realizace.

TP: V mém případě jde o spontánní kreaci s vnuknutím a zpětnou sebekázní. Ta je čas od času podpořena skicami, rešeršemi, obdivováním zkušenějších umělců, hledáním, ztrátou a opětovným nalezením myšlenky…

Lidovky.cz: K čemu je vlastně umění dobré, proč je na světě?

TP: Umění je na světě proto, že sloužilo jako rituální nástroj toho, čemu dneska říkáme manifestace. Umění nám taky pomáhá nahlédnout zpětně svá rozhodnutí a zaujmout nějaký postoj, dává možnost přehodnocování, promýšlení, jestli jsme to či ono jako jedinec, rodina, obyvatelé, prostě jako společnost udělali v danou dobu vhodně – a vyrovnat se s tím.

LM: Je to něco jako filtr, přes který projde odraz doby. Ten záznam je ale srozumitelnější až při ohlédnutí. Nakonec i to naše bloudění v mlze je metaforou současnosti.

Lidovky.cz: Lukáši, vy jste v letech 2016 až 2023 spoluvedl ateliér malby na pražské AVU. Co se na té škole dneska děje?

Ono se tam zas tolik neděje. Samozřejmě že pozornost poutá několik mediálně exponovaných věcí typu přesunutí Myslbeka, ale to nemá ve skutečnosti vliv na výuku v jednotlivých ateliérech. Aspoň mě tyhle věci okolo nikdy nezajímaly.

I když představa studenta, kterému znemožňuje práci děs ze sochy, o jejíž přítomnosti se zpravidla dozví až ve vyšším ročníku anebo nikdy, je docela úsměvná. Ateliéry ale vedou pozoruhodní umělci. Možná by se mohlo dbát na větší názorovou pestrost. Cítil jsem, že si ve své generaci až příliš rozumíme. Ale možná to tak bylo vždycky.

Lidovky.cz: Tomáši, vy jste na AVU studoval, jak to vidíte vy?

Kdyby se studenti na AVU cítili neadekvátně vzděláváni, myslím, že by neměli problém se vůči vedení svých pedagogů sami vyjádřit. Nepotřebují, aby se za ně stavěl někdo, kdo na škole nepůsobí. Aby někdo vypouštěl do éteru smyšlenky o tristní situaci na akademické půdě a podobné nesmysly…