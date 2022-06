Výstava představuje fenomén tetování jako historický, náboženský i estetický akt

Výstava představuje tuto praktiku jako jeden z nejstarších a světově nejrozšířenějších druhů umění. Samotný název tetování pochází sice až z osmnáctého století z polynéského slova „tatau“, jeho kořeny ovšem sahají až do pravěku. Bylo běžné v mnoha starověkých kulturách a po vlastní ose se vyvíjelo na všech světadílech.

Vlivy z celého světa

Výstava vypráví dějiny tetování zejména komentovanými fotografiemi či faksimilemi dokumentů, dobových uměleckých děl, ale třeba i reklam starých tetovacích salonů, a dále trojrozměrnými exponáty. Mezi nimi je staré tetovací náčiní, některé kuriozity jako repliky potetovaných penisů, tetovací vzorkovníky, ale tím nejviditelnějším a návštěvníky nejvíce sledovaným jsou silikonové modely různých částí lidských těl, zejména zad a paží, které pro účely výstavy potetovali dnešní přední světoví tatéři.

Jejich tvorba je skutečně různorodá, inspirovaná značně rozdílnými vlivy, ať je to Filip Leu, který mužská záda pojednává v duchu upravené japonské tradice, nebo třeba Yann Black, jehož překrásné dílo na mužské paži využívá zcela jistě podnětů originálního díla nizozemského malíře Pieta Mondriana.

Tetování v gulagu

Některé exponáty diváka, který se tetováním nezabývá do hloubky, překvapí, až zaskočí. Snímky prastarých čínských žen, potetovaných doslova od hlavy k patě, snímky neméně „pokrytých“ evropských mužů z poloviny minulého století, působivá fotografie plačící ženy při tetovacím úkonu atd.

Jedním z nejzajímavějších poznatků výstavy je ovšem rozšíření tetování v někdejších gulazích v Sovětském svazu. Téma samotné je výstavou vlastně jen nakousnuto několika málo fotografiemi, v galerijním obchodě, který je mimochodem nejen literaturou, ale i dalším materiálem na téma výstavy bohatě zásoben, však bylo možné si prolistovat dokonce třídílnou, v angličtině vydanou knihu o tetování v gulagu. A dlužno dodat, že tak přesvědčivých témat na samostatnou výstavu si v kontextu tetovací kultury lze představit jen velmi málo.

Tím, co chtěla výstava říct a co se jí podařilo, je vlastně celkem jednoduchá teze: tetování je prastarý umělecký projev, náležící k lidskému druhu odjakživa. V jednotlivých kulturách symbolizuje různé věci – mělo kultovní, náboženské i společenské významy. V dnešní době se význam přesunul převážně do roviny estetické. Ostatně, jen zřídka se v galeriích stává, že by se téma výstavy tolik odráželo na vizáži návštěvníků...