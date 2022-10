Walker, Texas Retard. Parodie nejen Chucka Norrise pobaví magickým realismem i absurdním humorem

Každého zastřeleného padoucha vyprovodí hláškou, která často ani nedává smysl. Se svou zrzavou bradkou a širokým kloboukem je také až nápadně podobný jistému hrdinovi konkurenčního seriálu, ale to se mu nikdo z jeho okolí neodváží říct do očí.

Monsantovi po boku stojí profesně mladší maršálové Brett (Brett Gelman), který je jednoduchý a nevinný asi jako pětileté dítě, a Susie (Maria Thayerová), jež má zase asi jako jediná z celé stanice smysl pro povinnost neutopený v drsných hláškách a prolévání krve. Trojice spolu tvoří zásahový tým, který se nezalekne ani cholerických umělců, šílených vědců či mexického kartelu, jenž má z drog úplně všechno, včetně zbraní a vlastních lidí.

Parodie hrubého zrna

Eagleheart je zjevnou parodií na veleúspěšný seriál Walker, Texas Ranger, ve kterém během devadesátých let likvidoval Chuck Norris padouchy kopem s otočkou. Svou porci výsměchu si ale vyslechnou i rozličné kriminálky s podtitulem amerických metropolí, Policejní akademie, Akta X, či dokonce Hvězdné války. Na žánrové dělení se zde nehraje, jednotlivé epizody působí jako desetiminutové horečnaté sny, kdy místo choroby virové jde o horečku sobotní noci.

Eagleheart: Drsnej polda (Eagleheart, USA, 2010–2014, 3 série) Žánr: Komedie K vidění na: HBO Max Tvůrci: Michael Koman, Andrew Weinberg Režie: Eric Appel, Jay Karas, Jason Woliner Hrají: Chris Elliott, Maria Thayer, Brett Gelman, Sadie Calvano a další

Eagleheart ale v žádném případě není politická satira či snad kritika bezpečnostních složek. Je to parodie hrubého zrna, která zesměšňuje lidské archetypy spíš než myšlenky a postoje, jen si k tomu bere na pomoc bohatou zásobu popkulturních narážek, které jsou ale všeobecně známé, takže ve většině případů vtip neunikne ani českému divákovi.

Každý z dílů má vlastní originální zápletku, kde hraje prim značně absurdní humor a magický realismus. Hned v jednom z prvních dílů musí šerifové infiltrovat létající pirátskou pevnost, jenže celá situace má jeden háček – protože nebe nikomu nepatří, jsou na vzducholodi rabiátů všechny zločiny legální. Když jeden pobodá druhého, pobodaný uznaně kýve hlavou a chválí útočníka za dobře provedený zločin. V jiném díle se zase lidem začnou tvořit v žaludcích bezoáry, ze kterých se po vyloučení z těla vylíhne zlé dvojče dané osoby. Vtipné momenty nastávají ve chvíli, kdy nějaká z epizod i přes šílenou zápletku působí jako scéna přímo z Walkera, Texas Rangera. Divák si možná zpětně uvědomí, co všechno devadesátková televize snesla.

Mozek netřeba

Seriál tvořila produkční společnost Conaco patřící oblíbenému americkému moderátorovi večerních talkshow Conanu O’Brienovi. Proto dává smysl, že pod seriálem je podepsaná tvůrčí dvojice Michael Koman a Andrew Weinberg, jinak také producenti O’Brienova pořadu. V hlavní roli policisty bez bázně a hany exceluje americký herec a komik Chris Elliott, na kterého se po sitcomu Get a life z počátku devadesátých let zapomnělo, takže jde o jeho první hlavní roli za posledních dvacet let. S křiklavou parukou a šarmem internetového sexuálního predátora táhne seriál na jedničku. Zbytek hereckého osazenstva mu zdárně sekunduje. Z každé scény je poznat, že představitele maršálského trojlístku musely absurdní situace bavit stejně jako scenáristy a diváky.

Eagleheart: Drsnej polda je etalonem oddechové zábavy po náročném pracovním týdnu. Při sledování eskapád tří šerifů není nutné zapojit mozek, byť jen na chvíli, což zde ovšem není myšleno jako výtka. Nic podobného Eagleheartovi neexistuje a v dnešní citlivé době je dost možné, že nikdo už nic takového nenatočí. Nejspíš je to dobře. Některým komediálním dílkům sluší pozice kultovního outsidera, který vykouzlí úsměv na tváři tomu, kdo ho v přehlcené nabídce streamovacích služeb náhodou objeví.