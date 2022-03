Facka v přímém přenosu Oscarů. Will Smith ji nadělil komikovi, který nemístně vtipkoval o jeho ženě

Ač to v přímém přenosu působilo jako dokonale sehraná herecká scénka, světové agentury zcela vážně informují, že v tu dobu stále ještě na Oscara nominovaný herec Will Smith udeřil během předávání nejsledovanějších filmových cen komika Chrise Rocka do obličeje.

Chris Rock na úvod svého vystoupení vtipkoval na adresu hostů sedících v sále losangeleského Dolby Theatre. Když si ale v narážce na film G. I. Jane dovolil okomentovat vzhled manželky Willa Smithe, vysloužil si nečekanou reakci. Jada Pinkett Smith má totiž kvůli alopecii (nemoci způsobující vypadávání vlasů) účes nakrátko podobně, jako jej nosila vojačka v podání Demi Moore ve zmíněném akčním snímku Ridleyho Scotta.

Smithova manželka by proto měla mít podle vtipkujícího Rocka účast v druhém díle jistou.

Will Smith se následně zvedl ze sedadla, nakráčel na pódium a v přímém přenosu udeřil otevřenou dlaní Rocka přes tvář. V tento moment ještě většina sálu chápala jeho reakci jako předem připravenou. Poté, co se Smith vrátil na své místo, počastoval ovšem Rocka ještě sprostým slovem: „Neber si jméno mojí ženy do své zas... huby!“ křičel přes celý sál. Protože Rock nadále vtipkoval a přirovnal facku k reakci právě ve stylu filmu G. I. Jane, Smith svou větu zopakoval ještě hlasitěji.

Reuters upozorňuje, že nálada ve zkoprnělém Dolby Theatre se náhle stala „ponurou“. Viditelně překvapený Chris Rock ještě z pódia dodal, že tento moment vstoupí do dějin televize.

Will Smith se během večera na pódium vrátil, došel si pro Oscara za nejlepší mužský výkon v hlavní roli a pronesl emotivní projev týkající se rodiny. Ve životopisném filmu Král Richard: Zrození šampiónek si totiž zahrál otce tenistek Venus a Sereny Williamsových. „Doufám, že mne sem Akademie ještě někdy pozve,“ ukončil Smith svou řeč v narážce na předchozí emotivní vystoupení.

Losangeleská policie po skončení přenosu uvedla, že Willa Smithe zatím nehodlá pro čin vyšetřovat. Chris Rock totiž incident odmítl zaprotokolovat.