Will Smith dostal desetiletý zákaz účasti na Oscarech. Akademici mu vyměřili trest za facku Chrisi Rockovi

Will Smith s Oscarem pro nejlepší herecký výkon v hlavní roli (28. března 2022). foto: Reuters

Will Smith nesmí deset let na udílení Oscarů ani jiné akce americké filmové akademie, rozhodlo v pátek její vedení. Herci udělilo trest za facku, kterou dal při letošním předávání cen Chrisi Rockovi. Akademie v prohlášení označila Smithovo chování za nepřijatelné a škodlivé. Smith napadl Rocka poté, co komik během svého výstupu vtipkoval na adresu jeho manželky.