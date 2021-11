Zabíjím rychle. Vychází volné knižní pokračování Klusákova dokumentu 13 minut

„Pán ležel na nosítkách a strašně naléhal, aby mu konečně odpověděli: Co moje žena? Zůstalo to na mně. Ležel na zemi, já klečela nad jeho obličejem a říkám mu, že je mi to strašně líto, ale… Neřekl nic, jen mu vyhrkly slzy a stékaly po tváři. A mně na jeho tváře kapaly moje slzy. A on nevyváděl, byl jen tiše zoufalý. Cítil asi obrovskou bolest, neuměla jsem mu pomoct, jen tu bolest cítit s ním,” popisuje do knihy záchranářka Lenka.

Nepřiměřená rychlost a z ní vycházející důsledky. Marcela Pecháčková do nové knihy od nakladatelství Albatros vyzpovídala aktéry i záchranáře. Autorka knížky mluvila i s rodiči, jak je nehoda jejich syna srazila k zemi. Celou širokou rodinu. Potkala se v rehabilitačním ústavu s obětí nehody, při které mladou advokátku srazila dodávka na chodníku a ona se musela naučit znovu chodit.



Rozhovory umocňují portréty zpovídaných fotografa Milana Jaroše a samotné knize dal originální podobu grafik Štěpán Malovec.