Ve věku 86 let zemřela herečka Zdena Hadrbolcová

Zprávu jako první přinesl Blesk.cz. Informaci následně Radiožurnálu potvrdila herečka Iva Hüttnerová.

Zdena Hadrbolcová se narodila 13. července 1937, na DAMU byla členkou silného ročníku s Ninou Divíškovou, Františkem Husákem a Libuší Švormovou. Hned po škole nastoupila do tehdejšího Divadla S. K. Neumanna (dnešní Divadlo pod Palmovkou), kde vydržela třicet let. Následovaly role v divadlech Komedie či Rubín. Od roku 2004 na deset let zakotvila v Divadle Na zábradlí.

Ve filmu se objevovala už od roku 1959, tehdy se představila v Krejčíkově psychologickém dramatu Probuzení po boku Petra Kostky a Jany Brejchové. Hadrbolcová na sebe ovšem výrazně upozornila až v roce 1970, kdy se v roli maminky představila v Kachyňově filmu Už zase skáču přes kaluže. Právě role filmových maminek se pro ni staly typické.

Následovaly další velké filmové zářezy jako Slaměný klobouk (1971), televizní snímek Romeo a Julie na konci listopadu (1971), Páni kluci (1975), Jak se točí Rozmarýny (1977), Jak svět přichází o básníky (1982), Slavnosti sněženek (1983), Návrat Idiota (1999) a mnoho dalších. Poslední filmovou roli jí nadělil scenárista Petr Kolečko ve svém režijním debutu Přes prsty z roku 2019.

Pokud jde o televizi, objevila se například v seriálech My z konce světa (1975), Létající Čestmír (1983), My všichni školou povinní (1984), Chlapci a chlapi (1988) nebo Přítelkyně z domu smutku (1992). Hrála také v nekonečném seriálu TV Nova Ulice, kde se představila ve zmíněné roli pekařky Růženky.

Zdena Hadrbolcová byla vedle herectví, které nějaký čas vyučovala na DAMU, činná i literárně. Už v roce 1976 jí vyšel román Paraple paní Černé, dále se věnovala i překladům divadelních her.

Herečka se poslední rok potýkala se zdravotními problémy, do nemocnice se dostala už loni před Vánoci. Jak uvádí web tn.cz, poslední měsíce byla hospitalizována na LDN. V seriálu Ulice se naposledy objevila v roce 2020.