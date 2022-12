Hudební svět truchlí. Zemřel Arnošt Moulík, uznávaný dirigent slavných muzikálů

Ve věku nedožitých 88 let zemřel v pátek v Praze dirigent Arnošt Moulík. Své profesi se věnoval od roku 1960, kdy nastoupil do Hudebního divadla Karlín. Po sametové revoluci se zasloužil o úspěch prvních českých uvedení světových muzikálů Les Misérables (Bídníci) a Jesus Christ Superstar. Na jeho kontě jsou slavné projekty Hello Dolly!, Šumař na střeše, Klec bláznů, Řek Zorba či Chicago.