Zemřela britská spisovatelka Hilary Mantelová. Autorce bestselleru Wolf Hall bylo 70 let

„Jsme zdrceni úmrtím naší milované spisovatelky, dámy Hilary Mantelové, a myslíme na její přátele a rodinu, zvláště jejího manžela Geralda,“ uvedlo nakladatelství. „Je to zničující ztráta a my můžeme být jen vděční za to, že nám po sobě zanechala tak skvostné dílo,“ dodalo nakladatelství.

Světoznámá spisovatelka podle agentury DPA zemřela nečekaně. Její nakladatel v Británii agentuře PA sdělil, že zemřela „náhle, ale pokojně“ v kruhu rodiny.

Mantelová se proslavila svými historickými romány a dostalo se jí mnoha poct. Man Bookerovu cenu, nejvýznamnější britské literární ocenění, které od roku 2019 nese název Bookerova cena, získala v roce 2009 za román Wolf Hall z období vlády Jindřicha VIII. V roce 2012 tutéž cenu dostala podruhé za román Předveďte mrtvé, a to jako první žena a první britský autor.

V češtině Mantelové vyšly také romány Zrcadlo a světlo a Za temnotou a soubor povídek Zavraždění Margaret Thatcherové. Romány Wolf Hall, Předveďte mrtvé a Zrcadlo a světlo tvoří trilogii. Podle agentury DPA vydala Mantelová dohromady 17 románů. Slavná trilogie byla přeložena do 41 jazyků a na světě se prodalo více než pět milionů výtisků těchto knih.

Nakladatelství HarperCollins označilo Mantelovou za jednu „z největších anglických vypravěček tohoto století“. Její obdivovaná díla jsou podle něj považována za moderní klasiku.

Další věhlasná britská spisovatelka J.K. Rowlingová dnes na twitteru napsala. „Přišli jsme o génia.“ Skotská premiérka Nicola Sturgeonová napsala, že není možné „přecenit význam literárního odkazu, který za sebou zanechává Hilary Mantelová“.

Český nakladatel britské literátky, společnost Argo, se k úmrtí vyjádřil na facebooku: „S velkým zármutkem jsme se dozvěděli, že v 70 letech náhle zemřela Hilary Mantelová, držitelka dvou Bookerových cen za trilogii Wolf Hall. Její literární talent nám bude velmi scházet.“