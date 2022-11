Zemřela režisérka Marie Poledňáková, autorka komedie století S tebou mě baví svět

„Neposlouchá mě levá noha a levá ruka. Musím rehabilitovat a to cvičení mě bolí. Mozková příhoda, kterou jsem měla, většinou zasáhne řeč, takže lidé nemluví a ztrácejí paměť. V tom jsem měla obrovské štěstí, protože mluvím bez problémů a paměť mi taky funguje výborně. Když nefunguje mluvení a lidé se učí znovu mluvit, to musí být šílené,“ prohlásila Marie Poledňáková v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES z roku 2016.

Režisérka nosila přezdívku královna romantických komedií. Narodila se 7. září 1941 ve Strakonicích v rodině univerzitního profesora. Než nastoupila na Akademii múzických umění v Praze, musela se kvůli nevyhovujícímu kádrovému profilu živit jako svářečka v továrně. Nakonec se ale na vysněnou školu přeci jen dostala. To už měla syna Petra z manželství s muzikologem Ivanem Poledňákem.

„Školu jsem dokončila, když synovi bylo osm let. Nevím, kdo z nás dvou z toho měl větší radost. Mezi jeho čtvrtým a osmým rokem jsme žili sami, celé dny jsem byla zapřažená v televizi, noci jsem trávila nad skripty. Petr chtěl mámu, která na něj má čas, chtěl jezdit na hory, jenže já jsem i v létě o víkendu na chatě ležela v učení,“ popsala jeden z inspiračních zdrojů pro svůj první veleúspěšný snímek, do kterého ale zařadila třeba i zkušenosti z rodiny sestry - učitelky.

Průlom přišel s lehčím žánrem

Po studiích Akademie múzických umění pracovala během 80. let ve Filmovém studiu Barrandov, točila také pro televizi, kde v roce 1973 debutovala životopisným dramatem Otevřený kruh. Průlom však přišel až poté, kdy zvolila autorský pohled a lehčí žánr. V rozmezí let 1977-8 natočila televizní komedie s Tomášem Holým v dětské roli Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny, v roce 1982 filmovou legendu o tatíncích a dětech na horách S tebou mě baví svět. Ta byla na základě divácké ankety vyhlášena nejlepší českou veselohrou 20. století.

Film navíc získal Zvláštní cenu na mezinárodním filmovém festivalu v Gijonu 1983 a v roce 2000 Zlaté jablko za nejúspěšnější dětský film století. „Nic takového jsem ani ve snu nečekala,“ svěřila se Poledňáková tehdy.

Během 80. let podepsala Poledňáková ještě barrandovské filmy Zkrocení zlého muže a Dva lidi v ZOO, často se reprízuje také její televizní příběh Kotva u přívozu. Na počátku 90. let stála u zrodu televize Premiéra, z níž se později stala Prima.

Za filmovou kameru se vrátila počátkem nového tisíciletí po 15 letech a natočila úspěšné komedie Jak se krotí krokodýli, Líbáš jako bůh, kterou v kině vidělo na 900 tisíc lidí a Líbáš jako ďábel. Tím se profesní dráha režisérky uzavřela. „Třetí díl už nebude. Končím,“ řekla tehdy.

Před čtyřmi lety podle knihy Marie Poledňákové natočil film Ten, kdo tě miloval režisér Jan Pachl. „Marie Poledňáková nenapsala komedii. Poprvé z jejího pera vzešlo něco jiného,” řekl tehdy režisér pro iDNES.cz před uvedením filmu. Schopnost režisérky spolupracovat s dětskými herci tehdy komentoval takto: „Asi nikdy nebudu při práci s dětmi tak dobrý jako Marie.“