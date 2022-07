Těším se, až si zatancuju na Modest Mouse, říká ředitelka festivalu Colours of Ostrava

Lidovky.cz: Co momentálně pár hodin před zahájením festivalu cítíte? Úlevu? Únavu? Obavy?

Určitě střídající se emoce. Jak jsme blíže k festivalu, tak se začínáme všichni ohromně těšit. Festival je nachystán s láskou a vírou, že bude jedinečný a výjimečný jak v atmosféře, tak v kvalitě kapel.

Lidovky.cz: Dozná rozsáhlý areál Dolních Vítkovic nějakých změn? V celkové koncepci, v rozvržení scén...?

Určitě v areálu změny najdete. Ubyl stan taneční scény a také jsme nerealizovali českou scénu. Domníváme se, že českých kapel je nyní všude po republice dostatek, a co nám chybí nejvíce, je kontakt se zahraničními hvězdami i objevy. Přibyla naopak Europe scéna v Meltingpotu a také nové prostory v areálu, které umožňují další vychytávky a přesuny jen k lepšímu.

Lidovky.cz: Hodně z programu se přesouvalo z předchozích dvou neuskutečněných ročníků. Nelitujete toho, že jste do programu nemohli zařadit nějaké umělce, kteří přišli v covidovém mezidobí s nějakým mimořádným počinem?

Částečně se nám to podařilo, protože hlavní hvězdy zůstaly zachovány, ale přidali jsme například Modest Mouse, Franz Ferdinand, úžasné Kings of Convenience a radost máme i z egyptských Mazaher a konžského Lova Lova. Velkým novým objevem jsou také indonéské Voice of Baceprot alias Holky v hidžábu, které přivezou na Colours i metalovou hudbu. V původním programu také nebyl legendární Wim Hof.

Lidovky.cz: Hodně pořadatelů se potýká s nedostatkem technického a cateringového personálu, který během covidu změnil profesi. Jak jste na tom vy?

Naše náklady na celé technické zabezpečení mohutně vzrostly, všechna jednání jsou svízelnější a nejistější. Je podstatně méně lidí, kteří jsou ochotni pro kreativní průmysl pracovat a hodně profesí se ztratilo.

Lidovky.cz: Jak se jednalo letos s managementy účinkujících? Panovaly mezi nimi ještě nějaké obavy, zda se festival uskuteční nebo za jakých podmínek proběhne?

Žádné obavy nikdo nesdělil, jednalo se nám dobře. Naštěstí jsme pro ně zavedená značka.

Lidovky.cz: Na Rock for People několik kapel těsně před zahájením zrušilo účast, převážně prý z logistických důvodů. Může se to stát i vám?

Může se nám to stát, panuje nejistá situace na mnohých letištích, občas se stane, že někdo z týmu kolem kapely má pozitivní test na covid. Ale jsme připraveni řešit všechny komplikace.

Lidovky.cz: V kuloárech se mluví o radikálním úbytku ubytovacích kapacit v Ostravě, což se může týkat nejen návštěvníků, ale i kapel. Jak jste tento problém řešili?

Stále jsou místa ve stanovém městečku a ubytovací kapacity jsou i v sousedních městech, která jsou do půlhodinové vzdálenosti.

Lidovky.cz: Na co konkrétně se letos na Colours těšíte vy jako posluchačka?

Já se těším jako obvykle na vše, ale nejvíc na program v Gongu, kde je například Mark Eliyahu, Hiromi, Tindersticks nebo Mirabai Ceiba s Markétou Irglovou. Taky si určitě zatančím na Modest Mouse.