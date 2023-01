Dobový seriál Zlatá labuť si na historii i drama jen hraje

Hitler v červené knihovně

Reálný prodejní palác Bílá labuť nechal ve druhé polovině 30. let postavit spolumajitel letenského obchodního domu Brouk a Babka Jaroslav Brouk. Otevření funkcionalistické budovy symbolizující hospodářský rozkvět první republiky bohužel připadlo na 19. března 1939, čtyři dny po záboru Čech a Moravy německým vojskem.

Fenomén obchodního domu evropské úrovně, soustřeďujícího výdobytky i úskalí moderní doby, inspiroval čtyři roky po otevření Bílé labutě vznik hvězdně obsazeného „reportážního dramatu“ Otakara Vávry Šťastnou cestu, sledujícího osudy několika prodavaček z takového prodejního kolosu. V ateliérech vznikly repliky interiérů Bílé labutě, natáčelo se ale také na terase i před průčelím té skutečné.

Filmový obchodní dům nicméně nesl jméno Zlatý roh a děj byl pro jistotu situován do roku 1932. Vávrův snímek zůstává dodnes hodný pozornosti, ne snad kvůli motivům jako z červené knihovny, kde si tajnosnubnou prodavačku v obchodním domě vyhlédne ušlechtilý průmyslník, ale díky přece jen náročnějšímu přístupu k některým postavám a situacím (dokonce je možné uvažovat nad tím, jak Vávra předjímal nástup italského neorealismu).

ZLATÁ LABUŤ (1) Režie: Braňo Holiček a Biser A. Arichtev Uvádí Voyo od 26. ledna a Nova od 2. února

O nynější návrat do kulis slavného obchodního domu se pro Novu postarala společnost Dramedy Productions, která stojí mimo jiné za veřejnoprávními seriály Vyprávěj či První republika. Tvůrci se filmem Štastnou cestu inspirovali, nejen pokud jde o kostýmy a výpravu, ale použili i některé motivy – spolehlivě však vsadili zejména na to, co má Vávrův film společného s pokleslou dobovou produkcí. Zároveň se do příběhu pokusili efektně včlenit to, co v protektorátním filmu být nemohlo, tedy realitu okupace. Seriálová Zlatá labuť se tak otevírá (aby byla ironie osudu ještě hořčí) 15. března 1939.

Hlavně ať je tam všechno

Děj začíná den předtím (to se „jen“ odtrhlo Slovensko, což ovšem nikdo neřeší). Jednou z budoucích prodavaček se shodou okolností a pod cizím jménem stává prostořeká Bára (Marta Dancingerová), jež se dosud protloukala světem jako zlodějka šikanovaná partnerem Markem (Jan Dolanský). Karikatura příslušníka pražské galérky bez potíží získá pozvánku na luxusní večírek s ohňostrojem, jímž nadcházející otevření svého obchodního domu slaví podnikatelská rodina Kučerů.

Bára se z ničemova donucení vydá na večírek krást, avšak osud tomu chce, že to už od dřívějšího setkání jiskří mezi ní a krásným mladým ředitelem obchodního domu Petrem Kučerou (Adam Vacula) – tomu však právě dělají starosti domluvené zásnuby s dcerou z bohaté židovské podnikatelské rodiny...

S Bářiným příběhem se proplétají osudy dalšího personálu Zlaté labutě i výstupy rivalizujících členů rodiny Kučerových; seriál se jaksi snaží skloubit prostoduchou romantiku s příležitostnými ustaranými odkazy na tíži doby (nestor Rudolf Kučera v podání Petra Kostky na vrcholu bujarého večírku pohnutým hlasem oznamuje, že Němci právě obsazují zemi). Též nemůže chybět třeba aktuální motiv sexuálního nátlaku a jeho oběti. A postavy zjevně nemají diváky znepokojovat tím, že by se projevovaly jinak než dnešní lidé (kteroužto snahu korunuje banální pěvecký projev Romana Vojtka).

Výsledkem je (pokud se po prvním díle úroveň zázračně nezvedne) scenáristická slátanina plná naschválů i vyložených nesmyslů a spěšně natočená televizní podívaná bez hereckého výkonu, který by stál za řeč. Tedy takový běžný český seriál.