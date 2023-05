Jaké je to být ženou a matkou na hudební scéně? Dříve jsem se cítila rozpolcená do několika rolí, říká Marie Kieslowski

tom, jaké je to být ženou a matkou na hudební scéně, s ní otevřeně hovořily Lenka Dusilová, Markéta Foukalová, Olga Königová, Nikola Mucha, Marie Puttnerová, Bára Ungerová a Klára Vytisková.

Lidovky.cz: V knize zpovídáte sedm kolegyň z hudební branže, proč jste k rozhovorům vyzvala právě je?

Nejsem spisovatelka ani novinářka, takže při nápadu na knihu rozhovorů jsem přirozeně pochybovala, ale došlo mi, že co mohu nabídnout a co i chci, aby rozhovory vyzařovaly, je upřímnost a otevřenost. A té se mi podle mého podařilo dosáhnout právě díky tomu, že všechny ty hudebnice znám osobně a nejsme si cizí. S někým se znám dlouhé roky, s někým se přátelský vztah vybudoval až během práce na rozhovoru, ale věděla jsem už předem, že jsme aspoň z podobného těsta a nebudeme muset překonávat třeba žádné bariéry, i když každá děláme jinou hudbu.

Lidovky.cz: Sólové album jste vydala pouze digitálně. Dá se říci, že kniha Je všechno dobré? funguje jako hudební nosič? A obsahuje kromě rozhovorů ještě nějaké další texty?

Přesně tak. Není to ani „jen“ kniha, ani „jen“ hudební album, je to všechno dohromady a přijde mi to jako skvělá nadstavba vylisovanému CD, které by se válelo někde v polici. Kromě rozhovorů knihu uvádím prologem, abych čtenáře nasměrovala a osvětlila, co vlastně drží v ruce, dále tam jsou texty písní, QR kód ke stažení alba nebo jeho přehrání a samozřejmě v knize najdou všechna jména lidí a hudebníků, kteří se na albu nebo knize podíleli. Toto album si prostě chcete přečíst.