Zpěvačka LP vystoupí nejen na Colours of Ostrava, v září chystá koncert i v Praze

Autorka mnoha hitů v čele s písní Lost On You si fanoušky po celém světě získala svým impozantním pronikavým hlasem, obrovským charisma, bezprostřední komunikací a především nezapomenutelnými koncerty.

Tuzemští fanoušci uvidí LP před pražským koncertem také v červenci jako jednu z hlavních hvězd festivalu Colours of Ostrava 2022. V pořadí šesté zpěvaččino album Churches vyšlo loni 3. prosince. Dopředu na něj poutala řada singlů a videklipů - The One That You Love, How Low Can You Go, One Last Time s herečkou, filmařkou a modelkou Jaime King, Goodbye, Angels a v den vydání desky píseň Conversation.

LP před Churches vydala pět alb a tři EP - včetně živého záznamu koncertu z roku 2020 nazvaného Live In Moscow. V prosinci 2018 vydala LP desku Heart to Mouth obsahující singl Girls Go Wild, který se stal nejhranějším italským rozhlasovým hitem roku 2019. Zpěvačka LP se poprvé proslavila v roce 2016 po celém světě hitem Lost On You, který se dostal na první místa hitparád v 18 zemích a dosáhl na diamantové ocenění ve Francii, čtyřikrát platinové v Itálii, platinové v Řecku a Polsku.