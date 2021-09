Zvířata jsou brutální jako děti. Román Cestou špendlíků je povedenou variací na Červenou karkulku

Když si člověk na zadní obálce románu Cestou špendlíků nebo jehel přečte, že hlavní postavy – manželská dvojice – se jmenují Bohumil a Bohumila, má v první chvíli pocit, že snad špatně vidí. Ale ne, Zuzana Říhová opravdu ještě trumfla Jiřího Hájíčka, který v Dešťové holi přišel s ústřední dvojicí Zbyněk a Bohuna.

Do čtení románu, jehož hrdiny jsou Bohumil a Bohumila, se čtenáři opravdu nechce, i když chápe, že šlo o naschvál. Téměř to vypadá, jako by Zuzana Říhová a Jiří Hájíček zkoušeli, jak velký handicap dokážou překonat – zda se lidé do jejich románů navzdory těm strašným jménům pustí.