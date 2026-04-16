Jak málo stačí naší kůži? Utrácíme kvůli ní miliardy, ale péče o pokožku je jednoduchá

Kosmetický průmysl letos utrží za produkty určené k péči o pleť více než 200 miliard dolarů. Zdatného naháněče zákazníků získal v sociálních sítích: třeba na TikToku, který patří v propagaci kosmetiky k těm nejvýkonnějším, zhlédne příspěvky o péči o pleť každý měsíc kolem miliardy lidí. Účinky řady receptů a produktů, které tam influenceři propagují, přitom nemají žádnou oporu ve vědě.
A aby toho nebylo málo, kromě pochybných produktů nabízejí sociální sítě i zavádějící informace. Některá sdělení jsou přitom vyloženě nebezpečná: patří k nim třeba tvrzení, že krémy chránící před slunečním zářením vyvolávají rakovinu kůže, a navíc brání organismu v syntéze vitaminu D. Navzdory tomu, že jde o nesmysl, to však početné skupině lidí nebrání v tom, aby používali neprověřené produkty a řídili se dezinformacemi.