Válečného hrdinu dohnali k útěku komunisté. Druhý domov našel Ladislav Dohelský ve Skotsku

Narodil se 25. března 1915 v Bratislavě Josefu Dohelskému a Zuzaně, rozené Hošalové. Jeho otec tam v té době pracoval jako přadlák v textilních závodech. Po skončení první světové války se početná rodina Dohelských přestěhovala do obce Velké Hamry na Jablonecku, odkud hlava rodiny pocházela. Tam také Ladislav později zahájil školní docházku.
V tomto severočeském městě absolvoval nejenom obecnou školu, ale též měšťanku. Dále uváděl, že docházel nejen na sklářskou obchodní školu, ale též na odbornou strojní školu. Právě to by dost možná vysvětlovalo, proč jako své civilní zaměstnání udával strojní zámečnictví.
V roce 1935 nastoupil Ladislav Dohelský vojenskou prezenční službu. V jejím rámci absolvoval poddůstojnickou školu v Milovicích a specializovaný asanační kurs. Jako letecký mechanik působil u Leteckého pluku 1 „Tomáše Garrigue Masaryka“ v Praze-Kbelích, a to až do října 1937. Zpět do severních Čech se již nevrátil a usadil se v Praze, kde získal práci ve Škodových závodech. Koncem června 1938 se oženil s téměř o sedm let starší Marií Fučíkovou.
Po okupaci nacistickým Německem v březnu 1939 se okamžitě zapojil do domácího protinacistického odboje. Okolnosti jej však velmi záhy dovedly k rozhodnutí opustit protektorát Čechy a Morava. V rámci menší skupiny v létě utekl do Polska, kde se přihlásil na československém konzulátu v Krakově. Následně putoval do tábora v Bronowice Małe.
Oproti celé řadě ostatních však Ladislav Dohelský nedoplul žádným z lodních transportů do Francie, ale v rámci takzvané Divokého skupiny ustupoval až do Rumunska, kde padl do zajetí. Skupina byla držena v zajateckém táboře Pitesti, odkud se mu spolu s dalšími podařilo uprchnout a dostat se do Bukurešti. Na tamním československém velvyslanectví obdržel Ladislav Dohelský patřičné doklady, čímž započala jeho cesta z Rumunska přes Řecko, Turecko a Sýrii do francouzského přístavu Marseille.
Koncem listopadu byl v táboře Agde zařazen do československé branné moci, konkrétně do letecké skupiny. Již v hodnosti desátníka byl na začátku června odeslán jako letecký mechanik k bojové jednotce Groupe de Chasse I/1.
Krátce před podepsáním francouzské kapitulace v červnu 1940 opustil Ladislav Dohelský zemi ve skupině štábního kapitána Emila Bušiny. Z přístavu Port Vendres odplul nejdříve do severoafrického Oranu, odtud pokračoval do Casablanky a přes Gibraltar doplul v polovině července do anglického přístavu Liverpool. Za necelé dva týdny byl na základně Cosford přijat do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. V září, kdy již probíhala slavná bitva o Británii, posílil jako mechanik 312. československou stíhací peruť.
Teprve v říjnu následujícího roku došlo k jeho přemístění na bázi Turnhouse, kde si rozšiřoval svou odbornou kvalifikaci. V dubnu 1942 mu bylo umožněno nastoupit výcvik pro radiotelegrafisty a střelce. Z něj však byl pro nesplnění podmínek vyloučen. Znovu se tak dostal k 312. peruti. V podstatě až do konce války pak působil u československých opravárenských útvarů.
Na začátku srpna 1945 se Dohelský vrátil do osvobozené vlasti. Velmi záhy nato však řešil rozvodové řízení s první manželkou Marií, jelikož se již v září 1945 oženil v Anglii se skotskou rodačkou Isabellou Begg. Ta s ním poté odešla do Československa. Dle policejní přihlášky se v březnu 1946 odstěhovali do Jáchymova, kde Dohelský provozoval vlastní autodílnu. Tam se jim narodila dcera Ellen.
Po neblahé zkušenosti, kdy byl spolu s přítelem Janem Smudkem vyšetřován v případu vyprovokovaném tehdy již Státní bezpečností, se rozhodl odstěhovat na Jablonecko. Avšak i v Jabloneckých Pasekách pociťoval stupňující se tlak, zvláště na svou britskou manželku. Ten se navíc zvýšil po komunistickém puči v únoru 1948.
Manželé Dohelští se proto rozhodli emigrovat. Vzhledem k věku jejich právě narozeného syna Karla byl společný útěk přes hranice nemyslitelný. Ladislav Dohelský tak do Německa utekl sám. Učinil tak 30. května, ale až poté, kdy se mu pro manželku a děti podařilo zajistit bezpečnou přepravu do Velké Británie. V bavorském Wasseralfingenu krátce pobyl v táboře pro uprchlíky a ještě před odjezdem na Ostrovy v Německu znovu vstoupil do britského Královského letectva.
Dne 25. července dorazil do přístavu Harwich a do října sloužil v řadách RAF. Následně však kvůli zdravotním problémům manželky službu opustil. S rodinou se usadil v malé obci Carmunnock nedaleko Glasgow. V roce 1951 se manželům narodila dcera Susanna. Ladislav Dohelský až do důchodu pracoval ve strojírenství u celé řady firem, nejdéle jako nástrojař u Glacier Metal Co. Ltd. v Glasgow. Teprve v březnu 1981 mu bylo uděleno britské občanství.
Ladislav Dohelský, držitel československé medaile Za chrabrost před nepřítelem, zemřel 20. března 1994.