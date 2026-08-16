Bojoval proti nacistům, komunisté ho uvěznili. Ladislav Skoupý už manželku s dcerou nespatřil

Ladislav Skoupý se narodil 9. května 1901 v obci Šebrov nedaleko Blanska manželům Františku Skoupému a jeho ženě Amálii, rozené Štěpánkové. Byl prvorozeným ze čtyř potomků uvedeného manželského páru – měl další dvě sestry a jednoho bratra. Jeho otec se v průběhu života živil různě, zpočátku nádeničil, později se živil jako kolář. Matka se starala o běh domácnosti.
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Když Ladislav Skoupý dosáhl školních let, začal navštěvovat nejdříve obecnou školu, na kterou navázal dvěma ročníky pokračovací školy učňovské, kde se učil na frézaře. V květnu 1921 mu zemřel otec František a matka Amálie se znovu provdala. Otčímem se mu stal kočí Antonín Novák. Na jeho výchovu už ale nevlastní otec neměl takový vliv jako na jeho mladší sourozence, jelikož tou dobou byl Ladislav Skoupý již dospělým mužem.
Podle prvorepublikové vojenské knížky, kterou později Ladislav Skoupý předložil ve Velké Británii při vstupu do československé zahraniční armády, sloužil v letech 1921 až 1924 u Pěšího pluku 31 v Jihlavě. V rámci vojenské služby dosáhl hodnosti desátníka a byl vycvičen jako zbrojíř, což mělo výrazný vliv na jeho pozdější civilní život.
V září 1924 nastoupil do Zbrojovky Brno, ale již v srpnu následujícího roku se přestěhoval do Prahy. Tam sehnal zaměstnání montéra ve firmě Ing. Janeček, kde pracoval až do roku 1932. V té době získal práci v pražském podniku Telpas, který se zaměřoval na výrobu leteckých součástek. Tam setrval další čtyři roky, než začal pracovat v nástrojárně firmy Českomoravská-Kolben-Daněk. Již v roce 1937 ale využil nabídky vrátit se k firmě Telpas, která v té době odprodala veškeré své zařízení belgické firmě Atelier J. Hourez sídlící v Monceau-sur-Sambre, městské části Charleroi. Začátkem srpna téhož roku tam tedy vycestoval.
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V březnu 1939 přijel Ladislav Skoupý na návštěvu své rodné vlasti a hlavně matky v Šebrově. Během třítýdenního pobytu však zažil německou okupaci a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Vzhledem ke svému zaměstnání a dříve vystaveným dokladům se mohl bez větších nesnází vrátit zpět do Belgie, čehož hned na začátku dubna využil. V Charleroi žil až do 15. května 1940, kdy byl kvůli napadení Belgie evakuován do města Toulouse na jihozápadě Francie. Odtud se přes Maubeuge dostal do Paříže. Poté asi týden pracoval v Nonancourt, odkud ale 12. června odjel přes Toulouse do Marseille.
Ladislav Skoupý žil v hlavním městě Provence až do 30. listopadu 1941. Podporován byl zvláště místní československou komunitou. Koncem října 1941 získal v Marseille potřebné doklady k vycestování s americkým, španělským a portugalským vízem. Dostal se tak do Lisabonu, odkud odplul do Velké Británie. Tam dorazil 7. ledna 1942 a ještě téhož měsíce byl po předchozím prošetření zařazen do československé zahraniční armády.
Po pětiměsíčním působení u Československé samostatné brigády byl Ladislav Skoupý v červnu 1942 přijat do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. Zpočátku sloužil jako pomocný mechanik u 310. československé stíhací perutě. Již v lednu 1943 došlo k jeho přemístění k 311. československé bombardovací peruti a po půl roce k opravárenskému útvaru této jednotky. V rámci služby se specializoval díky odborným kurzům a od května 1944 byl zařazen jako specialista na jemnou mechaniku a palubní přístroje.
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V poválečném Československu ještě krátce působil u vojenského letectva, ale v polovině června 1946 z činné služby odešel. Dosáhl hodnosti rotného a za svou odbojovou činnost obdržel několik československých i spojeneckých vyznamenání. V dubnu 1946 se oženil s Margery Maud Sculpherovou a ještě téhož roku se jim narodila dcera Susan. Ty se za ním měly přestěhovat do Československa, ale kvůli vážnému úrazu manželky setrvaly ve Velké Británii. Ladislav Skoupý získal zaměstnání u firmy Rössler v Jablonci nad Nisou, kde pracoval jako dílovedoucí až do roku 1950. Tehdy, jelikož mu komunistický režim odepřel možnost vycestovat za manželkou a dcerou žijícími v Londýně, se neúspěšně pokusil o útěk za hranice, za což byl v roce 1951 odsouzen. S manželkou nebo dcerou se tak již nikdy nesetkal.
Později Ladislav Skoupý pracoval jako nástrojář u Výzkumného ústavu sklo a bižuterie v Jablonci nad Nisou a platil za uznávaného odborníka. Vážně však onemocněl a ze severních Čech se přestěhoval za svou sestrou do rodného Šebrova. Tam 7. srpna 1979 zemřel a byl pochován na tamním hřbitově. V 90. letech byl rehabilitován a povýšen do hodnosti majora letectva in memoriam.