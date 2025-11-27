Divadelní doyen se vrací v plné síle. Činoherní klub uvede novou premiéru režiséra Ladislava Smočka

Jeho zatím poslední režií na prknech domovského divadla byl Tanec bláznů z pera Lea Birinského; premiéra se konala v dubnu 2017. U Hermíny je ovšem Ladislav Smoček i autorem, jde tak o jeho v pořadí osmou autorskou hru určenou vlastní „činoherní“ scéně. Od uvedení té poslední – Jednou k ránu – uplynulo 25 roků. A od té docela první, protože i existence Činoherního klubu začala režií Smočkova vlastního kusu, dramatem Piknik, dokonce 60 let.
Nová hra
„Hra vznikala jako náhoda, ostatně jako i všechny mé předchozí,“ usmívá se Ladislav Smoček. „Já při psaní ani nikdy nevím, jak se děj bude odvíjet, natož jak skončí. Je to jako život.“ Smočkův autorský rukopis má v české dramatické tvorbě výjimečné místo: jeho hry plují časem bez limitujících určení, je v nich trpělivé hledačství, preciznost, hloubka i humor, noblesa, laskavost, nezapomenutelná práce s herci a oddanost divadlu a umění. To vždy a především.
Hermína
„Hermínu jsem psal a upravoval s mnoha pauzami, jak je mým zvykem. Velkou oporou mi byl ředitel našeho divadla Vladimír Procházka, s nímž jsme si padli do oka okamžitě už od jeho příchodu do Činoherního klubu před sedmačtyřiceti lety a chápeme se a spolupracujeme dodnes. To on první rozpoznal, o čem Hermína je, a zformuloval motto hry: O lásce a vesmíru v nás i kolem nás. Navrhl také obsazení hlavní role.“
V titulní postavě investigativní novinářky Hermíny se představí hostující herečka Andrea Černá. Ve hře zazní i verše z její nyní knižně vydané sbírky básní. Jmenuje se Rorýsi a byla pokřtěna před třemi dny symbolicky právě v Činoherní kavárně.
„Pracovat v tak magickém prostoru, jakým je Činoherní klub, a pod vedením režiséra, jakým je pan Smoček, je vlastně zázrak. Připadám si trochu jak Alenka v říši divů,“ vyznává se Andrea Černá, která na pódiu ikonického divadla Ve Smečkách účinkuje poprvé.
„Pan Smoček si básně z mojí sbírky, o jejíž vydání se nemálo zasloužil, vybral pro svoji hru ještě dřív, než jsem se dozvěděla, že do ní budu obsazena,“ pokračuje a dodává: „Nám všem pak především ukazuje, že věk není překážkou. Zatímco mnozí mnohem mladší než on už nepracují a jen odpočívají, on odpočívá, když pracuje. A především dělá dál to, co miluje. A to je skvělé. Až mrazivě vizionářské se navíc ukázalo, že svou Hermínu začal pan Ladislav Smoček psát jen pár týdnů předtím, než byl na Slovensku zavražděn mladý investigativní novinář Ján Kuciak a s ním i jeho snoubenka,“ prozrazuje Andrea Černá s odkazem na svoji roli.
Další postavy hry ztvární Ondřej Vetchý, Vladimír Javorský, David Novotný a Dalibor Gondík.