Láska, červi a revoluce. Před sto lety měl premiéru jeden z nejlepších i nejrozporuplnějších filmů všech dob

Ozbrojené jednotky masakrují prchající demonstranty… v obličeji zraněná brýlatá žena klesá k zemi… opuštěný kočárek s dítětem se stále rychleji řítí po schodech dolů… matka s mrtvým dítětem v náručí naopak stoupá proti střelcům nahoru. Kolikrát jsme tyto a další nesmrtelné ejzenštejnovské obrazy viděli v parodické či oslavné citaci od Neúplatných přes Hanebný pancharty až po Bláznivou střelu?
Triumf propagandy
Jejich filmy spojují novátorské postupy, strhující filmařské řemeslo i fascinující vypravěčství. V podmanivé formě se ale skrývá rafinovaná propaganda nebo ideologicky vyhraněný či přímo lživý pohled na historii. Každá kinematografie má svá dračí vejce, jež milovníky stříbrného plátna fascinují i odpuzují zároveň.