Láska, červi a revoluce. Před sto lety měl premiéru jeden z nejlepších i nejrozporuplnějších filmů všech dob

Křižník Potěmkin (film). | foto: Profimedia.cz

Jan Adamec
  18:00
Minimálně scénu s dětským kočárkem, který nezadržitelně poskakuje po oděských schodech mezi lidskými těly kamsi dolů, známe všichni. Poprvé se objevila ve filmu Křižník Potěmkin, který premiérové publikum mohlo poprvé vidět přesně před 100 lety.

Ozbrojené jednotky masakrují prchající demonstranty… v obličeji zraněná brýlatá žena klesá k zemi… opuštěný kočárek s dítětem se stále rychleji řítí po schodech dolů… matka s mrtvým dítětem v náručí naopak stoupá proti střelcům nahoru. Kolikrát jsme tyto a další nesmrtelné ejzenštejnovské obrazy viděli v parodické či oslavné citaci od Neúplatných přes Hanebný pancharty až po Bláznivou střelu?

Triumf propagandy

Jejich filmy spojují novátorské postupy, strhující filmařské řemeslo i fascinující vypravěčství. V podmanivé formě se ale skrývá rafinovaná propaganda nebo ideologicky vyhraněný či přímo lživý pohled na historii. Každá kinematografie má svá dračí vejce, jež milovníky stříbrného plátna fascinují i odpuzují zároveň.

