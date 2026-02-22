Nikdy se nevzdával. Bojoval proti nacistům, své rodiče ale Leopold Benešovský nezachránil

Narodil se 3. února 1915 ve městě Jilemnice, v dnešním okresu Semily, Leopoldu Benešovskému a Barboře, rozené Šmidrkalové. Zdá se ale, že rodina Benešovských v Podkrkonoší příliš dlouho nepobývala a přesídlila do Prahy. Leopoldův otec se živil jako nástrojař a matka se starala o domácnost. V roce 1928 se dle informací z pobytové přihlášky přestěhovali do Dolních Počernic (nyní městská část Prahy).
Po pěti povinných třídách obecné školy a čtyřech třídách měšťanky „U Zámku“ nastoupil Leopold Benešovský na obchodní akademii v pražském Karlíně. Studium úspěšně zakončil složením maturitní zkoušky a mezi lety 1934 a 1935 pracoval jako úředník pro styk se zahraničím ve firmě Sigmund pumpy v Lutíně. Ve školním roce 1935/1936 studoval na Vysoké škole obchodní v Praze a do roku 1937 dálkově studoval také na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň procházel dvouletou přípravou na maturitní zkoušku z učiva reálného gymnázia při Benešově státním reálném gymnáziu. Velmi dobře ovládal angličtinu, francouzštinu, italštinu, latinu, němčinu, ruštinu a španělštinu.
Právě v roce 1937 byl Leopold Benešovský povolán po předchozím odvodním řízení k nástupu vojenské prezenční služby. Tu nastoupil v říjnu u Jezdeckého pluku 8 v Dašicích u Pardubic, kde až do dubna 1938 procházel Školou pro důstojníky jezdectva v záloze. Následně byl přemístěn do Učiliště útočné vozby ve Vyškově a od září téhož roku působil u Pluku útočné vozby 1 v Milovicích a později i na Soběslavsku. Bez zajímavosti nezůstává ani fakt, že u této jednotky procházel zpravodajským výcvikem a vedl jazykové kurzy pro důstojníky a mužstvo. Z armády byl propuštěn k 1. dubnu 1939 v hodnosti četaře aspiranta.
V té době již samostatné Československo neexistovalo a s poměry v nově vyhlášeném protektorátu Čechy a Morava se mnozí bývalí vojáci nesmířili. Patřil mezi ně i Leopold Benešovský, který se na několik měsíců vrátil ke svému původnímu povolání korespondenta v exportu, tentokrát u firmy Srb a Štys v Praze-Košířích. Kromě běžného zaměstnání soukromě doučoval cizí jazyky.
Již v polovině listopadu 1939 utekl přes Slovenský stát do Maďarska. V Budapešti vešel do styku s britským velvyslanectvím, jelikož hodlal vstoupit do britského obchodního loďstva, ale pracovníci jej odkázali na francouzský konzulát, který měl zajistit jeho cestu do Francie k československé zahraniční armádě. Po zhruba týdenním vyčkávání na další postup byl však zatčen maďarskými bezpečnostními složkami a uvězněn v nechvalně známé Citadele. Někdy na přelomu dubna a května 1940 byl dle svých slov transportován ve skupině čítající okolo 140 osob na hranice se Slovenskem.
Ve tříčlenné skupině Leopold Benešovský znovu přešel maďarské hranice a dostal se do Budapešti, odkud již úspěšně pokračoval dále přes Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii do francouzského přístavu Marseille. Dne 5. června 1940 byl odveden do československé branné moci a přidělen k smíšenému přezvědnému oddílu. V nadcházejících třech týdnech se účastnil ústupových bojů na frontě, než byl spolu s dalšími Čechoslováky transportován na palubě lodi Mohamed Ali El Kebir do Velké Británie.
V červenci 1940 se Leopold Benešovský stal řidičem u baterie kanónů proti útočné vozbě v rámci Československé smíšené brigády. Jako kancelářská síla vypomáhal též na zámku Butlers Marston. Mezi dubnem 1941 až červencem 1942 vykonával funkci tlumočníka pro československé oddělení vojenského vězeňského zařízení ve skotském Coatbridge. Na vlastní žádost byl ale přeložen zpět k baterii kanónů proti útočné vozbě. V září neuspěl u zkoušek na důstojníka v záloze a o měsíc později si v závěru 14denního parašutistického kurzu způsobil lehký otřes mozku. Krátce před přeřazením k letectvu sloužil v řadách Pěšího praporu 1. V průběhu služby jej nadřízení hodnotili jako tichého a velmi pracovitého.
Koncem července 1943 se stal příslušníkem dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. Na letecké bázi Cosford absolvoval v listopadu důstojnickou školu a koncem roku byl zařazen jako překladatel a tlumočník k 311. československé bombardovací peruti. V dubnu 1944 se oženil se středoškolskou učitelkou Mair Meredith Jones původem z Walesu a během léta se snažil dosáhnout uvolnění ze služby v RAF z důvodu dokončení univerzitního vzdělání, což mu však umožněno nebylo. Místo toho jej v říjnu čekalo přemístění na základnu St. Athan, kde jako tlumočník začal pracovat v československém tiskovém a překladatelském centru. V této pozici setrval až do konce druhé světové války.
Po skončení války se do Československa již nikdy trvale nevrátil a usadil se ve Velké Británii. V prosinci 1945 byl demobilizován z řad britského Královského letectva a rozhodl se dokončit bakalářské studium na King’s College v Londýně. Na té samé univerzitě absolvoval též učitelský kurs a od června 1948 pracoval jako učitel na Grammar School v Birminghamu. Ve stejném roce se stal britským občanem a změnil si jméno na Leopold Francis Bennett.
V letech 1946 a 1947 navštěvoval Leopold Benešovský krátkodobě rodnou vlast s cílem zařídit svým rodičům možnost legálního vystěhování do Velké Británie. Neúspěch v tomto ohledu a definitivní zmaření dalších možných vyhlídek komunistickým pučem v únoru 1948 jej velmi pravděpodobně hluboce poznamenaly. Zároveň ho opustila manželka se dvěma jejich dětmi. V roce 1954 se navíc dozvěděl o dlouhodobém vyšetřování svého otce. Rozhodl se proto k zoufalému činu záchrany svých rodičů z Československa.
Vydal se do Holandska, aby tam našel zaměstnání u svého známého ještě z doby předválečné, avšak tohoto muže nenašel a brzy mu došly všechny úspory, načež byl deportován zpět do Velké Británie. Jak oddaný byl svému plánu, dosvědčuje skutečnost, že již tři dny nato odplul do Francie, aby se dostal do Spolkové republiky Německo s cílem zajistit převedení svých rodičů přes československé hranice. Ani tento jeho plán však nevyšel.
Další životní etapy Leopolda Benešovského-Bennetta nejsou příliš známé. S jistotou lze tvrdit, že se usadil ve Švýcarsku. V Curychu pracoval jako překladatel v česko-švýcarských záležitostech u Švýcarské národní banky, znovu se oženil a byl členem Českého klubu. V 60. letech plánoval přestěhování do Austrálie.
Leopold Benešovský-Bennett zemřel 20. února 1991. V rámci politické a morální rehabilitace československých letců byl povýšen do hodnosti podplukovníka letectva.