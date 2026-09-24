Generační konflikt na ostří nože. Leoš Kyša nejspíš rozčílí mladé i staré

Kyša pod pseudonymem František Kotleta pravidelně chrlí zábavné dobrodružné rodokapsy, jak bychom jeho zábavné spotřební rychlovky nazvali před sto lety. Když chce říci něco vážnějšího, podepisuje se jako v občance – třeba jeho tři roky starý román Sudetenland získal kladné recenze i u těch kritiků, kteří nad jakýmkoli oddechovým čtením znechuceně zvrací do mísy. Nástupci jsou přesně takovým vážným dílem, dílem mrazivým a varujícím.
Základní zasazení románu je vlastně prosté: Česko roku 2060, AI obsadila skoro všechny pracovní pozice, ve volbách vítězí jen ty strany, které zaručují kvalitní život lidem nad pětašedesát. Kvůli všudypřítomné umělé inteligenci a zabetonování starších generací v tom málu zbývajících pracovních pozicí nezbývá mladým v podstatě žádná budoucnost. A jediná dostupná práce je pečování o staré a přestárlé. Česko v Kyšové románu už třicet let nezadržitelně vymírá a senioři se zoufalé snaží udržet si bývalou životní úroveň, zatímco mladí jsou zavřeni pod skleněnými stropy.
Leoš Kyša: Nástupci: Zápisky ze světa gerontokracie
Nástupci nejsou velký román v klasickém smyslu: na necelých tři sta stránkách se hlavní postavy nedokáží dostatečně projevit a děj je v prvním plánu spíše detektivka, jenže o postavy a děj vůbec nejde. Hlavním hrdinou i tématem Kyšova románu je vymírající Česko, země roztržená konfliktem mezi „geronty, který věřej každý píčovině,“ a „mladejma, co nemají žádnou úctu a ničeho si neváží.“ Z beznadějných vyhlídek a odporu k všudypřítomné AI se rodí „mofi tejgom“ hrstky mladých rebelů, jakýchsi analogových pankáčů ve vymírajícím digitálním světě.
Uměřeným popisem ne tak vzdálené budoucnosti se Kyša dotýká děl jako My Jevgenije Zamjatina či Krásného nového světa Aldouse Huxleyho. Nenásilná vzdorující subkultura mofi tejgom zase dává vzpomenout na Invalidní sourozence Egona Bondyho. V manifestu rebelů „Vy máte všechno, my nemáme nic“ se poznají už i mnozí dnešní adolescenti, jimž bohatství střední a starší generace v podstatě zavřelo cestu k vlastnímu bydlení a nástup AI už dnes zavírá juniorní pozice v několika odvětvích.
Říkáme-li, že hlavním hrdinou je sám dystopický svět a že zárodky některých osudových střetů a fatální rozpory můžeme pozorovat již dnes, tak zároveň definujeme i největší slabinu knihy. Autor je tak soustředěný na truchlivou, leč dost dobře možnou budoucnost, že místy nechtěně sklouzává ke schematičnosti. Všichni senioři – s výjimkou jednoho celebritního novináře – jsou arogantní sobci, jimž je život všech lidí pod padesát úplně ukradený a kteří jsou do jednoho zmanipulovaní státní televizí a vládními propagandistickými videi na tiktoku.
Hláška „starý lidi smrděj“ se jistě v některých kruzích stane nadšenou i odsuzující nálepkou, podle níž budou Kyšu jedni zatracovat a druzí vychvalovat. A lze se vsadit, že román budou inspirovat mnohé mudrlanty k návrhům na omezení volebního práva lidí v kmetském věku. Kdybychom chtěli být přísní, Kyšovi vytkneme, že angažovaná tvorba je smrtí každého díla (autor v doslovu dokonce vysvětluje, proč knihu napsal a proč se v ní tak málo střílí a souloží) a že Nástupci jsou vlastně jen zbeletrizovanou burcující esejí. Ale bylo by to nespravedlivé, stejně jako házení viny za stav světa výhradně na nejstarší, mezi něž Kyša, dá-li mu Pánbůh zdraví, bude v roce 2060 patřit.
Spíše než konjunkturální podbízení se dnešním mladým jsou Kyšovi Nástupci varovným lamentem trojnásobného otce nad světem, který tu dost možná přenechá svým dětem a vnukům.