Dvacátý ročník přehlídky nového cirkusu Letní Letná je tu. Posouvání hranic nemožného nekončí

Festival Letní Letná má letos v srpnu za sebou přesně dvacet let své existence. V roce 2004, kdy se objevil na mapě divadelní Prahy, nebyl nový cirkus neznámou disciplinou, diváci u nás ho postupně objevovali od 90. let, a to zejména jeho silnou francouzskou odnož, která výrazně ovlivnila vývoj tohoto žánru propojujícího cirkusové umění s divadlem i výtvarnem.

Ovšem nápad založit přehlídku tohoto žánru, který nemá jazykovou bariéru a je otevřený všem věkovým kategoriím, se ukázal jako mimořádně chytrý tah a také výrazně stimuloval další vývoj. Festival je dnes mezinárodně uznávanou akcí, jež má mimořádný divácký dosah. Od jeho počátku jsme viděli plejádu špičkových francouzských souborů nejrůznějšího typu a zaměření od komorních poetických inscenací blízkých pohybovému divadlu či ryze klaunských vystoupení až po dechberoucí akrobacii zajímavě spojenou s konkrétní výpovědí.