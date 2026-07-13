Sedm koncertů v atraktivních sálech. Startují Letní slavnosti staré hudby

Podtitul letošního ročníku mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby zní Mýty a legendy. Dramaturgyně festivalu Jana Semerádová vysvětluje: „Mytologie je kolektivní pamětí a duší civilizace, z níž pramení naše představy o světě, životě ilidských hodnotách. Mýty a legendy nás od počátků provázejí jako univerzální příběhy, které inspirují umění napříč staletími – hudbu nevyjímaje.“
Mytologie je kolektivní pamětí a duší civilizace. Mýty a legendy nás od počátků provázejí jako univerzální příběhy, které inspirují umění napříč staletími – hudbu nevyjímaje.
Úvodního, čtvrtečního koncertu v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauzském klášteře se chopí londýnský soubor Stile Antico, jenž v Česku vystoupí poprvé. Program je věnován úctě ke svatým v renesanční polyfonii s důrazem na autory anglické, franko-vlámské, italské a španělské.
V pondělí 20. července se v Trojském zámku uskuteční pocta pěvci Orfeovi. Tentokrát posluchači uslyší hudbu pozdní renesance a rodícího se baroka, jak příběh pěvce, který chtěl obměkčit bohy, zpracovali Monteverdi, Caccini, Peri či Rossi. Vlámský soubor Scherzi Musicali posluchačům představí i méně známé nástroje (lirone, chitarrino), užívané pro doprovod zpěvu kolem roku 1600.
Mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby, 27. ročník; 16. července až 5. srpna, Praha.
V Letním refektáři Strahovského kláštera se ve středu 22. července zpřítomní výprava lodi Argó, vedená Iásónem, hledajícím zlaté rouno. V podání německého souboru I Zefirelli uslyší návštěvníci instrumentální hudbu raného baroka skladatelů Palestriny, Rossiho či Castella.
Vrcholnou houslovou virtuozitu italské a španělské provenience představí koncert v kostele svatých Šimona a Judy 24. července. Španělská houslistka Miriam Hontana zde vystoupí se souborem Objeto Barroco No Identificado. Umělci budou v Česku vystupovat též poprvé. Posluchačský zážitek je zaručen, stačí jmenovat autory: Veracini, Corelli či Tartini.
Program Metamorfosi bude věnován hudebnímu dialogu mezi Okcidentem a Orientem. Vedle perské a arabské hudby posluchači uslyší též renesanční polyfonii či chorál. Program připravili přímo pro Letní slavnosti staré hudby Vojtěch Semerád a Kiya Tabassian a v Trojském zámku jej můžete slyšet 27. července.
|
Festival Letní slavnosti staré hudby k Praze patří už 25 let, letos je tematicky zasvěcený snům
Viole da gamba je zasvěcen program Phantasy v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě 30. července. Vystoupí Vittorio Ghielmi Viol Quartet a program je věnován zlatému věku anglických gambových souborů.
Závěrečný slavnostní koncert Mythologia aeterna v kostele svatých Šimona a Judy (5. srpna) bude věnován mytickým postavám v dílech Georga Friedricha Händela, Henryho Purcella a Johanna Sebastiana Bacha. Virtuózní večer připravil soubor Collegium Marianum ve spolupráci s německým basbarytonistou Andreasem Wolfem.