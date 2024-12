Smíření v Liberci. Krajská vědecká knihovna stojí na místě nacisty vypálené synagogy, i ta se sem ale vrátila

Po ikonickém Ještědu, liberecké neorenesanční radnici a expresionistické Strossově vile navštívíme v severočeské metropoli ještě jednu stavbu, tentokrát soudobou. Jedná se o budovu Krajské vědecké knihovny přímo v centru, co by kamenem dohodil od Divadla F. X. Šaldy. Až do tzv. křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 tady stávala liberecká synagoga, vznosná neorenesanční stavba z roku 1899, navržená významným vídeňským architektem a profesorem tamní techniky Carlem Königem (1841–1915).

Svažitý pozemek vymezený ulicemi Rumjancevovou, Sokolskou, Pastýřskou a Voroněžskou pak zůstal prázdný. Teprve v roce 1994 byla vypsána architektonická soutěž na budovu knihovny, jejíž součástí se měla stát i nová synagoga. Samotná knihovna, vzniklá sloučením Krajské a Vědecké regionální knihovny, měla nově sloužit nejen jako veřejná, ale i odborná s důrazem na pro tento region charakteristické obory sklářství a textilní průmysl a rovněž na germanika.

Vítězem soutěže se stal významný liberecký architekt a někdejší absolvent pražské techniky Radim Kousal (* 1951) ze studia SIAL. Stavba byla zahájena v roce 1997, budova byla dokončena v roce 2001.

Liberec a pražský Anděl

Vzhledem k historii lokality šlo o tzv. Stavbu smíření, podpořenou nejen Libereckým krajem, ale také vládou České republiky i Spolkové republiky Německa, Evropskou unií, Česko-německým fondem budoucnosti nebo švýcarským kantonem St. Gallen. Záštitu nad realizací převzali prezidenti Václav Havel a Roman Herzog, kteří dokončenou stavbu také společně otevřeli (synagoga byla zpřístupněna již o rok dříve u příležitosti 62. výročí vypálení Staré synagogy).

Na vzniku budovy má lví podíl paní Věra Vohlídalová (* 1942), první ředitelka nové knihovny, které za její zásluhy udělil německý prezident vysoké státní vyznamenání, Záslužný kříž (a dodejme, že doma se pak potýkala se závistí a různými ataky i ze strany politiků...).

A jak je tato rozsáhlá stavba komponována? Tvoří ji dva objekty, tvarově i materiálově kontrastní, které se vzájemně prostupují. Tím menším je synagoga, postavená na trojúhelníkovém půdorysu (polovina Davidovy hvězdy) s kamennou fasádou s hebrejským textem Jonášovy modlitby. Uvnitř se skrývá prostý interiér s dřevěnými prvky, dnes spravovaný libereckou židovskou obcí.

Objekt knihovny je rozměrná budova s prosklenou fasádou směrem do Rumjancevovy ulice, již tvoří tzv. mediální stěna. Tento vynález proslulého francouzského architekta Jeana Nouvela, mimo jiné také autora budovy Zlatý anděl na pražském Smíchově, zde aplikoval architekt Radim Kousal, který u Nouvela pracoval. Skleněné desky jsou pokryty různými nápisy, stabilními i proměnnými, jsou tu také velkoplošné obrazovky s informacemi o akcích uvnitř knihovny.

Nouvelovským motivem je i výrazně vysunutá střecha nad vstupem, za ním se nachází prostorný vestibul se zákaznickým servisem a kavárnou. Odtud se dostaneme do schodišťové haly, kde se provoz distribuuje do jednotlivých pater, v nichž se nacházejí (odshora dolů) knihovna hudebnin, dětské oddělení a veřejná knihovna; v suterénu jsou uloženy vzácné tisky. Je tu také konferenční sál nebo grafické studio. Technický vstup a garáže jsou situovány směrem do Pastýřské ulice.

Americký systém

Knihovnu také zdobí umělecká díla. Nalezneme tu vertikální plastiku Lukáše Rittsteina a ve vestibulu „drátěnou“ sochu Karla Malicha.

Liberecká knihovna byla u nás první, která přišla s tzv. americkým zákaznickým systémem. Znamená to, že návštěvníci se pohybují zcela svobodně, vybírají si jednotlivé svazky, které mohou číst buď na místě, nebo si je vypůjčí domů, pak se při odchodu zaregistrují. Ale dá se tu i popíjet káva, sedět u počítače nebo jen tak lelkovat a pozorovat prosklenou boční stěnou okolní krajinu, za dobrého počasí bývá vidět i Ještěd. Vzpomínám si, jak mezi našimi knihovníky vzbudil tento systém obavy, prý z možných krádeží, z toho, že sem budou proudit bezdomovci apod.

Obavy se naštěstí nepotvrdily, knihovna je příjemným místem pro studium, přednášky, koncerty, výstavy i dětské hry. Liberec se tak stal inspirací pro naše další podobná zařízení. V USA fungují takové knihovny už řadu let: čtenáři slavného hororu Stephena Kinga To si možná vybaví, že mladí hrdinové románu se cítili nejbezpečněji právě v objektu místní knihovny, otevřené nejen ve dne, ale i v noci, a zlý klaun Pennywise se tomuto zařízení vyhýbal obloukem.

Stavba smíření je jednou z nejvýznamnějších architektonických realizací na našem území po sametové revoluci. Příště se s Libercem rozloučíme procházkou po Soukenném náměstí s jeho prvorepublikovými dominantami.