Lidé jsou rádi hloupí. A největší hlouposti uslyšíte u maturit

Tato stupidní videa, jež mají blíž k mentální retardaci než k surrealistickému humoru, jsou absolutně beze smyslu a právem se nazývají brain rot, tedy hniloba mozku. Stejným výrazem je popisován i stav mysli při nadměrné konzumaci triviálního online obsahu.
Střih. Přísedím u zářijových opravných ústních maturit, kde sice nebývají chlebíčky, zato sranda. Tedy spíš smích skrz slzy. „V Kafkově povídce Proměna se Řehoř Samsa proměnil v žížalu… V novele Stařec a moře jede starý chlap na dovolenou k moři… Opravdu? A není to náhodou rybář? No jo vlastně! Je to rybář a chytne kouzelnou rybičku, která mu splní tři přání… Máchův Máj je o tom, jak se Mácha prochází kolem jezera, pak do něj spadne a utopí se, proto se mu říká Máchovo jezero…“ Kdyby to byli žáci ze čtvrté obecné, člověk by mávl rukou. Ale mozky maturantů, zlenivělé a zetlelé z používání umělé inteligence, děsí víc než bombardér s krokodýlí hlavou.
Střih. Politička v předvolebním klipu vybaluje z krabičky dětskou hračku skřítka a smyslně se při tom hryže do rtů. Další straníci se před kamerou vlní v havajských košilích v rytmu reggae anebo předvádějí na mítincích žertovné scénky s křovinořezem. Poslankyně natáčí videa v kostýmu hranolku, expremiér v důchodovém věku křepčí na hudebních festivalech pro mládež a jiný stranický předseda se chlubí klipem, v němž jeho hlava vyskakuje ze záchodu. Všichni se zřejmě domnívají, že přesně tohle občan od politiků očekává.
Na předvolebních plakátech se culí hlavy europoslanců, které lidé volili v jiných volbách, ale zřejmě je baví víc kampaně než práce. Do parlamentu kandidují strany s názvy jako Motoristé sobě – proč ne taky Cyklisté, Skialpinisté, Parašutisté, Naturisté nebo Fotbalisté, co by voličům slíbili, že napřesrok vyhrajeme mistrovství světa v kopané? Komunisté se zas přejmenovali na Stačilo! – zřejmě v narážce na jejich čtyřicetileté pustošení naší země. Na většině předvolebních šotů se podílela umělá inteligence, ten záchodový se dokonce hrdě hlásí k názvu brain rot, hniloba mozku.
Střih. Na zámku v Lánech otevírají historici dopis, který nadiktoval před svou smrtí Tomáš Garrigue Masaryk. Ruce badatelů v ochranných rukavicích se chvějí. Jaké bude státníkovo poselství národu? „Lidé jsou rádi hloupí,“ vzkazuje ten jasnozřivý muž, jehož jméno letos u opravných maturit vyslovoval jistý mudrlant coby Tomáš Werich Masaryk. Lidé jsou rádi hloupí a platí to imrvére, jak říkáme my latiníci.
Autor je učitel a publicista