„Musím ke svým.“ Varovali ho, přesto se lidický kněz vrátil a zůstal s farníky až do konce

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V rámci odvetných opatření po atentátu na Heydricha nacisté 10. června 1942 vyhladili obec Lidice. Všichni místní muži byli na místě zastřeleni, zatímco ženy a většinu dětí nacisté deportovali do koncentračních táborů, přičemž samotná vesnice byla srovnána se zemí. | foto: ČTK

Doporučujeme   18:00
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Dne 10. června jsme si připomněli výročí masakru v Lidicích v době heydrichiády. Lidickou tragédii nepřežilo celkem 192 mužů, 60 žen a 88 dětí a mezi oběťmi hrůzného masakru byl i farář Josef Štemberka. Muž, který své spoluobčany posiloval do poslední chvíle.

Lidického faráře Josefa Štemberku čekala 9. června odpoledne povinná zkouška z němčiny na kladenské radnici. Když opouštěl vesnici a viděl blížící se kolony vojenských aut, měl chuť se vrátit, ale zkouška byla povinná, a navíc se ještě chtěl zastavit na úřadě a děkanství. Pln obav přijel na kladenskou radnici, kde se naposledy setkal se všemi svými kolegy.

Jeden z nich, P. František Tuček, vzpomínal: „Nezapomenu na rozpravu, kterou měl P. Štemberka před zkouškou s námi kněžími. Říkal asi toto: U nás v Lidicích se něco děje hrozného. Ve vesnici je spousta německých vojáků. Nevíme, co se na nás chystá. Bojím se, že se něco s námi stane.“

Ta nekonečná doba před prahem smrti neměla konce. Někteří vojáci se totiž zdráhali na lidického faráře vystřelit, nepomohla ani kořalka, zastřelit nevinného stařičkého kněze bylo i na ně příliš.

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