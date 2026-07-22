Na počátku byla… rybí ploutev. Tedy alespoň na počátku lidské ruky. Ano, zhruba před 380 miliony let se u lalokoploutvých ryb začaly vyvíjet kosti v ploutvích, jejichž prazáklad sdílíme se všemi suchozemskými obratlovci, a postupně se z nich vyvinuly naše kosti pažní, vřetenní a loketní kosti.
Současně ale i v tom, jaké ruce máme a jak je využíváme, mnozí myslitelé hledají jednu z našich základních odlišností od ostatních živočichů. Někteří dokonce soudí, že právě ruka je důkazem nadřazenosti člověka nad ostatními živými tvory.
„Ve zdánlivě monotónní řadě vyniknou odlišnosti. Tvar rukou jako by souzněl s osobitostí básnických výpovědí, upřesňoval jejich vyznění, doplňoval zamlčené.“
„Člověk není nejmoudřejší, ježto má ruce, ale má ruce, ježto je nejmoudřejší,“ tvrdil prý už Aristotelés. Příroda jej nevybavila žádnými zvláštními zbraněmi ani dovednostmi, ale člověk má jako nástroj svého rozumu ruku, což je „určitá dovednost, která zastupuje ostatní dovednosti“, podotýkal lékař Galénos.