Příběh lidské ruky. Nástroj hlazení i vraždění, který nás odlišuje od zvířat

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Doporučujeme   16:30
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Ilustrační snímek. | foto: krisda chamchuen/Alamy/Profimedia

Cesta lidské ruky začala před stovkami milionů let v rybích ploutvích, ale skončila jako „nástroj rozumu“, který formoval civilizaci. Zatímco Aristotelés v ní viděl důkaz naší moudrosti a mravokárci 19. století se jí děsili natolik, že ji na noc přivazovali, umělci od Michelangela po Eschera skrze ni vyjadřovali samotnou podstatu tvoření. Jak se z „ryby vytažené na stůl“ stal duchovní orgán, který dnes bleskově ovládá dotykové displeje, ale ztrácí přitom kouzlo vlastního rukopisu?

Na počátku byla… rybí ploutev. Tedy alespoň na počátku lidské ruky. Ano, zhruba před 380 miliony let se u lalokoploutvých ryb začaly vyvíjet kosti v ploutvích, jejichž prazáklad sdílíme se všemi suchozemskými obratlovci, a postupně se z nich vyvinuly naše kosti pažní, vřetenní a loketní kosti.

Současně ale i v tom, jaké ruce máme a jak je využíváme, mnozí myslitelé hledají jednu z našich základních odlišností od ostatních živočichů. Někteří dokonce soudí, že právě ruka je důkazem nadřazenosti člověka nad ostatními živými tvory.

„Ve zdánlivě monotónní řadě vyniknou odlišnosti. Tvar rukou jako by souzněl s osobitostí básnických výpovědí, upřesňoval jejich vyznění, doplňoval zamlčené.“

„Člověk není nejmoudřejší, ježto má ruce, ale má ruce, ježto je nejmoudřejší,“ tvrdil prý už Aristotelés. Příroda jej nevybavila žádnými zvláštními zbraněmi ani dovednostmi, ale člověk má jako nástroj svého rozumu ruku, což je „určitá dovednost, která zastupuje ostatní dovednosti“, podotýkal lékař Galénos.

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