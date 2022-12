Od revolty ke komerci. Zamířil umělec David Černý do tvůrčí slepé uličky?

Doporučujeme

Gigantická ocelová socha mytologické postavy Lilith od Davida Černého, umístěná u karlínského domu Fragment, opět vzbudila značnou pozornost i kritiku. Po umělecké stránce nepřináší však proti jeho někdejším provokativním a často názorově vyhraněným sochám nic nového. Nad jejím poselstvím převládá hra s dokonalými technickými prostředky. To by mohlo umělce zavést do slepé uličky.