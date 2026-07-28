Jestřáb – tak to rozhodně lze říci. Ale můžeme se na to dívat i tak, že si přál, silně a vášnivě si přál, aby lidé ve světě byli svobodní a o svou svobodu rukama agresorů a tyranů nepřišli. A stejně tak vášnivě si přál, aby lidé nesvobodní svou svobodu nabyli.
Přál si také, aby Amerika byla silná a hrála aktivní roli na mezinárodní scéně. Byl to ten nejlepší přítel Ukrajiny ve Washingtonu. Je příznačné, že po ruské agresi proti ní v únoru 2022 navštívil tuto zemi desetkrát. A je symbolické, že byla zemí poslední, kterou před smrtí navštívil.
Když si Trump potřeboval zanadávat, senátor Graham mu byl vždy k dispozici. Byl mu vrbou, do které se Trump mohl vymluvit. Proto měl na něj takový vliv.
Taky byl ve Washingtonu jedním z nejlepších přátel Izraele, NATO nebo íránských odpůrců režimu ajatolláhů a Islámských revolučních gard.
Byl to americký patriot a zároveň přítel svobody ve světě. Přitom v mnoha věcech pragmatik, který dokázal vyjít s mnohými a učinit si z nich své přátele. Chytrý, ba vychytralý politik.
Zemřel v sobotu 11. července večer (washingtonského času; v neděli brzo ráno času našeho), ve věku jedenasedmdesáti let. Vlastně jen dva dny po svých jedenasedmdesátých narozeninách. Jenom den předtím byl v Kyjevě.