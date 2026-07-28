Jestřáb milující svobodu. Životní příběh senátora Grahama, jenž získal vliv na Trumpa

Roman Joch
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Lindsey Graham a americký prezident Donald Trump. Snímek je z 2. března 2020. | foto: ČTK/APČTK

Jestřáb, ba ultrajestřáb. Takovou reputaci měl senátor Lindsey Graham. Zajímal se o dění ve světě, žádným izolacionistou věru nebyl. Zahraniční a bezpečnostní politika byly jeho hlavní vášní. Jaký byl životní příběh muže, který měl takový vliv i na prezidenta Donalda Trumpa?

Jestřáb – tak to rozhodně lze říci. Ale můžeme se na to dívat i tak, že si přál, silně a vášnivě si přál, aby lidé ve světě byli svobodní a o svou svobodu rukama agresorů a tyranů nepřišli. A stejně tak vášnivě si přál, aby lidé nesvobodní svou svobodu nabyli.

Přál si také, aby Amerika byla silná a hrála aktivní roli na mezinárodní scéně. Byl to ten nejlepší přítel Ukrajiny ve Washingtonu. Je příznačné, že po ruské agresi proti ní v únoru 2022 navštívil tuto zemi desetkrát. A je symbolické, že byla zemí poslední, kterou před smrtí navštívil.

Když si Trump potřeboval zanadávat, senátor Graham mu byl vždy k dispozici. Byl mu vrbou, do které se Trump mohl vymluvit. Proto měl na něj takový vliv.

Taky byl ve Washingtonu jedním z nejlepších přátel Izraele, NATO nebo íránských odpůrců režimu ajatolláhů a Islámských revolučních gard.

Byl to americký patriot a zároveň přítel svobody ve světě. Přitom v mnoha věcech pragmatik, který dokázal vyjít s mnohými a učinit si z nich své přátele. Chytrý, ba vychytralý politik.

Zemřel v sobotu 11. července večer (washingtonského času; v neděli brzo ráno času našeho), ve věku jedenasedmdesáti let. Vlastně jen dva dny po svých jedenasedmdesátých narozeninách. Jenom den předtím byl v Kyjevě.

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Lindsey Graham a americký prezident Donald Trump. Snímek je z 2. března 2020.

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