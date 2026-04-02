Jste tým Kiki, nebo tým Bouba? Lingvisté prováděli výzkum na kuřatech

  13:30
Lingvistika nepatří mezi nejmedializovanější vědecké disciplíny. V nedávné době se jí však povedlo mít jeden ze svých vzácných mediálních zářezů. A mohla za to kuřata.
Ilustrační snímek | foto: Ondřej Littera, MAFRA

To zní podivně a asi bychom to u lingvistické studie nečekali, podobně jako bychom v ní asi nehledali některé věty. Namátkou: „Oplodněná vejce byla získávána z místní líhně a inkubována v laboratoři při kontrolované teplotě (37,5 °C) a vlhkosti (50 %). [...] Trénink a testování proběhly 3. den života. [...] Na konci experimentálních postupů byla kuřata darována místním farmářům. Testovaly jsme celkem 42 subjektů, z nichž 17 byly samice.“ A součástí zveřejněných materiálů a dat je mimo jiné několikahodinová nahrávka pípání oněch testovaných subjektů.

Dané testování provedly Maria Loconsole, Silvia Benavides-Varela a Lucia Regolin. A co že vlastně testovaly? Efekt Kiki a Bouba (čti Búba).

Jeho podstatou je, že si určité tvary poměrně systematicky pojíme s určitými hláskami. Kdybyste před sebou měli jeden zaoblený a jeden špičatý tvar, kterému byste přiřadili které (Kiki vs. Bouba) jméno? Když si to vyhledáte, určitě najdete i jejich typické grafické ztvárnění. Jestli špičatému Kiki a zaoblenému Bouba, gratuluju. Jste na tom stejně jako většina lidí. Lidé to tak cítí zřejmě bez ohledu na to, na jaký jazyk a písmo jsou zvyklí.

No a výše jmenované vědkyně zajímalo, jestli to tak mají i kuřata. Tam se tedy neřeší písmo a jazyk, v první řadě šlo o to, jestli to tak někdo má hned po narození. Kuřata se tudíž k tomuhle výzkumu dostala proto, že se s nimi oproti jiným zvířatům dá pracovat celkem brzo. Konkrétně i v den vylíhnutí. Kuřecí novorozenci byli postaveni do ohrádky, sledovali obrázky na různých stěnách, poslouchali „Kiki“ a „Bouba“ a čekalo se, ke které stěně se vypraví.

Pokud přistoupíme na to, že berete jako přirozené promítat kuřeti obrázky, pouštět mu zvuky a u toho pozorovat, kam se vydá, stejně se asi ještě divíte, proč by tím někdo chtěl trápit už tak malá kuřátka. Důvod by se k tomu našel. Jedno z možných vysvětlení efektu Kiki a Bouba je totiž takové, že je založen na naší zkušenosti s tím, jaké zvuky vydávají úzké, dlouhé a špičaté předměty (třeba když spadnou) a jaké široké, zakulacené a baňaté. Proto bylo cílem sehnat tvora, který tuhle zkušenost zatím nemá a zároveň dokáže spolupracovat.

Požadavek na absenci zkušenosti je taky důvod, proč kuřata bydlela v prostředí, které takovéto předměty neobsahovalo, a stravovala se z průhledných nádob. A proč existuje několikahodinová nahrávka jejich pípání? Aby se ověřilo, že se ničím nepodobá slovům Kiki a Bouba. Jejich pípání se jim nepodobá a kuřata ťapala k zaoblenému tvaru, když slyšela „Bouba“, a ke špičatému, když slyšela „Kiki“. Bez ostychu, bez zkušenosti se světem. A vy si díky nim a díky principu otevřené vědy můžete před spaním pouštět jejich pípání a myslet na to, že jste tak trochu jako ona.

Autorka je bohemistka.

