Literární událost roku: nový konec Švejka. Nalezené fragmenty Haškova románu ledacos mění

Větší událost česká literatura už letos bezesporu nevyprodukuje. Vyšly totiž Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Jaroslava Haška. Opět. Jenže nyní bylo nejproslulejší české literární dílo publikováno v rámci prestižní edice Česká knižnice. A zatímco úvod románu při zběžném prolistování sedí – zase nám zabili Ferdinanda –, na konci přichází překvapení, ba zděšení.
Od Švejkovy výřečnosti by bylo možné vést paralelu k projevům těch, kteří se dnes dostávají s tak nesnesitelnou lehkostí ke slovu. Například narýsovat spojitost mezi postavou latrinengenerála, jenž zuřivě dohlíží na to, aby se vojáci pravidelně hromadně vyprazdňovali, a politikem, jenž s týmž zápalem nedávno bojoval za to, aby v českých vlacích byl dostatek toaletního papíru.
Pro jistotu připomeňme, že román je nedokončený, nicméně čtvrtý díl tradičně uzavírala grandiózní promluva poručíka Duba: „S okresním hejtmanem jsme vždy říkávali: Patriotismus, věrnost k povinnosti, sebepřekonání, to jsou ty pravé zbraně ve válce! Připomínám si to zejména dnes, kdy naše vojska v dohledné době překročí hranice.“