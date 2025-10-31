Čtrnáct procent dospělých Čechů neumí plynule číst a psát. Jak jsou na tom v Číně a Ghaně?

Ovšem statistiky nejsou přesné, což dokazuje i další údaj: internet jednou tvrdí, že v zemi žije jen přes 40 % gramotných občanů, jindy zase, že už se to odhaduje skoro na 80 %. Psaní se učí především v arabštině, přitom podle některých údajů čtvrtina obyvatel zvládne mluvit pouze v nějakém berberském nářečí. Těm asi znalost arabského písma moc nepomůže. Oficiálně byla v Maroku zavedena povinná školní docházka již v roce 1963, což ještě neznamená, že všichni toho dbají.
Nakolik lze brát statistiky vážně? Z čeho vycházejí? Z počtu absolventů škol? Z odhadů? Z namátkového průzkumu? Z nějakých vybraných otázek? A kde vůbec hledat hranici, která odděluje gramotného od negramotného?
Mnoho Afričanů se číst a psát naučilo, akorát ve svém životě mají minimum příležitostí k využití takové dovednosti. Druhdy mne jedna černoška v Ghaně prosila o nějakou „story book“. Chtěla číst, ale neměla co. Toužila se vžít do čteného příběhu, třeba o lásce nebo o zradě, ale nikdo jí ho neposkytl. Jistě, do světa fantazie nás dnes přesunou i elektronická média, jenomže to vůbec není totéž – v nich už chybí snění a představivost, vše je předservírováno k tupému vnímání.
Asi se shodneme, že míra literární gramotnosti obyvatel přispívá k rozvoji každého státu. To však neznačí, že každý člověk ve svém životě tuto schopnost upotřebí. Berberští venkované ve Vysokém Atlasu nebo hmongské dívky v indočínských horách stěží uvidí smysl učit se něco, co je odvádí od denních povinností, jež musí chtíc nechtíc vykonávat: ráno chodit na pole, odpoledne se starat o domácí zvěř a početné děti, večer uvařit a ulehnout, aby zase ráno mohly vyjít na pole. Písmo je neuživí.
Leč buďme spravedliví: některé málo alfabetizované národy žijí dodnes zčásti ve světě orální kultury, což například v Africe znamená úplně jiný typ vzdělanosti. V ghanské vesnici se místní lidé běžně domluví třemi i pěti jazyky. Kdo z nás písmaznalých to umí?
Nebavme se jen o Africe: v Německu „12 % dospělých neumí plynule číst a psát“, u nás to prý činí dokonce až 14 %. A podle zprávy OECD z loňského roku ve vyspělých zemích obecně gramotnost dospělých klesá. Zajisté v tom hrají roli také počítače a mobily: mladí mají problém psát rukou, zato umějí rychle klikat do čudlíků a obrazovek. I to mění pojetí toho, co vnímáme jako literární gramotnost.
A koneckonců – neumí-li Evropan plynule číst a má potíže s psaním 26 písmen latinky, asi to nemůžeme srovnávat s podobnou nedostudovaností Číňana, který k tomu potřebuje alespoň dva tisíce složitějších znaků. Kdybychom to zhodnotili ryze matematicky, pak by nám vyšlo, že takový Číňan je sedmasedmdesátkrát negramotnější než Evropan. Ale spíš tomu bude přesně naopak.