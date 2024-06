Nejdřív se sblížíme, pak si ublížíme. Je manželství tak špatné, jak naznačuje irská spisovatelka Claire Keeganová?

Chlapi jsou pěkní neřádi… Protože Na konci dne je knihou, kde se veškeré předsudky nakonec potvrdí. Ona, snoubenka z Normandie, se totiž dozví, že v Irsku chlapi mluví o ženách jako o „píčách“.

A když ho potom těsně před svatbou opustí, on se zmůže pouze na tohle: „,Píča,‘ prohlásil. Ačkoli to slovo nedokázal pořádně vztáhnout k ničemu, čím byla, bylo to něco, co mohl říct, jak ji šlo nazvat.“ Ještě víc se mu uleví, když popostoupí o další krok: „,Píči zkurvený.‘ Když jich přidal víc, znělo to líp – a silněji.“

Tady ale bude nutné začít od začátku, abychom si ukázali, o čem mluvíme, když mluvíme o Irsku. Slavná povídka Tančírna U dvou srdcí slavného irského prozaika Williama Trevora (1928–2016) končí následovně: „Bude teď čekat, a až přijde čas, Tanker Egan si pro ni přijde, protože jeho matka bude po smrti. Tou dobou už tu nejspíš nebude ani její otec a ona se provdá za Tankera Egana. Samotné by jí bylo na farmě smutno.“