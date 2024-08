Všechno je pravda, a co není, to jsem si vymyslela. Boučková konečně prolamuje šeď českého literárního podprůměru

Recenze

Romány o osudech lidí ve 20. století často vyvolávají dojem, že to už se dnes nemůže stát, a dokonce že v současnosti už se neděje nic, co by stálo za řeč. Proto se píšou romány o minulosti. Ovšem román Dům v Matoušově ulici Terezy Boučkové ukazuje, že historie neskončila, že hrůzy se dějí dál. A že uzavřít se do pohodlného psaní o minulosti je de facto spisovatelovým selháním.