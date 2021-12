Když se řekne Rom, vzdělanějším Čechům se v lepším případě vybaví kočovníci, hudebníci a kováři. O tom, že se u nás postupně rozvíjí i svébytná romská literatura, většinová společnost často neví. A nejen to: právě vyšla i kniha, která přehledně shrnuje její krátkou historii: Špačkem tužky na manžetě. Příběh literatury Romů. Její autorka romistka Karolína Ryvolová v ní konstatuje, že až do 70. let 20. století měla československá romská slovesnost především orální charakter.