Sladká dřímota ve stínu monarchie – a čekání na velký román pokračuje. Jaký je pozdní debut Miroslava Hlauča?

Tyto otázky se neustále vrací: když si chcete ze současné české literatury přečíst něco dobrého, sáhnete po jméně, které už znáte, jdete na jistotu? Nebo naopak po tom, koho ještě neznáte, neboť nikdo z těch, které jste četli, vás nenadchli, a tak doufáte v nový objev?

Potom se tu nabízí další otázka: sáhnete v knihkupectví raději po knihách českých tvůrců, nebo raději po překladu? Lze si představit, že mnoho lidí odpoví, že nad českou literaturou již zlomili hůl, že ji přestali sledovat.

Nejedná se o otázky podstatné pouze pro potenciální kupce knih, ale i pro tuzemské nakladatele. V poslední době lze od nich slyšet diametrálně odlišné odpovědi.

Někdo řekne, že naše spisovatele už vydávat nebude, že to nemá cenu – to jsou jistě nejčastěji ti, kteří nejsou spokojeni s kvalitou textů a během let nenašli nikoho, kdo by se prodával tak, aby stálo za to ho vydávat, ať je kvalita jakákoli.

A pak jsou nakladatelé, kteří jdou českou cestou, dokonce cestou sympatického objevování, protože tak se nemusí platit žádná práva, překladatel a debutant taky nemůže chtít – a většinou ani nechce – o moc víc, než že mu bude kniha vydána.